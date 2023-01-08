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Із 1 січня 2023 року з’явився новий вид відпустки без збереження зарплати

08.01.2023

Ірина Нова

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Право, Новини, Економіка, Економіка

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Із 1 січня 2023 року набули чинності зміни до ст. ст. 10 та 25 Закону України «Про відпустки», внесені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони» від 16.11.2022 р. № 2750-IX.

Так, відповідно до п. 9-1 ч. 14 ст. 10 Закону України «Про відпустки» за бажанням працівника в зручний для нього час будуть надаватися щорічні відпустки працівникам, які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року.

 

Водночас п. 19 ст. 25 Закону України «Про відпустки» передбачено надання ще одного виду відпустки без збереження заробітної плати, що надається працівникові в обов’язковому порядку.

Таким правом зможуть скористатися працівники:

  • які є членами пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони не менше року,
  • тривалістю до 5 календарних днів щороку;
  • члени добровільних формувань цивільного захисту – тривалістю до 5 календарних днів у рік залучення їх до виконання завдань із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у складі добровільних формувань цивільного захисту.

Автор: Ірина Нова

Мітки: економіка, новини, законодавство, відпустка, цікаво Тернопільщина

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