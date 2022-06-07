Із вересня освітній процес в українських школах, коледжах та університетах відновлять в режимі офлайн.

Про це в ефірі єдиного телемарафону сказав заступник міністра освіти Андрій Вітренко, цитує Суспільне.

«Хочу повідомити всім батьками, учням студентам, що з 1-го вересня освітній процес в Україні буде відновлено в режимі офлайн. І всі діти студенти, мають піти до шкіл, коледжів, університетів. Закликаю готуватися до цього», — сказав посадовець.

Вітренко зазначив, що буде посилено вивчення дисципліни «Захист Вітчизни».

«Із зарубіжної літератури виключать такі видання, як « Війна і Мир», все що виспівує російські війська, зникне з програми зарубіжної літератури», — додав він.

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