Івано-Франківськ: Чому українці платять влітку за прибирання снігу та за тепло

Останні дні топ-новина українського інтернету навіть не бойові дії, а пост у Фейсбук від мешканки Івано-Франківська Тетяни Тарахкалюк. У розрахунку тарифу вона помітила «прибирання снігу», за яке у червні мешканці повинні були заплатити 3 гривні 19 копійок. Схожу «зраду» помітили у Тернополі. А саме, що у спеку платять за абонентське обслуговування теплопостачання. Як виявилося, зради немає в обох випадках. Навпаки, так розподіляють тарифи, щоб взимку українці не платили космічні суми. І це практика діє у всіх українських містах.

Відповідь мерії Івано-Франківська за сніг взимку

Заступник мера Івано-Франківська Михайло Смушак пояснив, чому мешканці міста платять літом за прибирання міста від снігу. Каже, тариф розраховується на рік вперед і включає у перелік всі послуги, які протягом року має надавати комунальне підприємство.

«Звичайно, коли випаде сніг, КП буде зобов’язане прибирати сніг. І вони не будуть відправляти окремо за сніг (ред. за цю послугу) рахунок. Це називається накопичувальна система, щоб потім взимку не стягувати з людей шалені суми», – каже Смушак.

Він зазначив, що подібні розрахунки, які включають прибирання снігу влітку, робляться щороку.

Відповідь тепловиків Тернополя за тепло взимку

Оплата за опалення. У червневих платіжках тернополян вказана сума за теплопостачання. Адже для жителів нашого міста діє двоставковий тариф.

Він полягає у тому, що влітку користувачам нарахують певну сталу суму, яку вони оплачували під час опалювального періоду За рахунок цих коштів тернополяни могли менше сплачували за послуги з теплопостачання у зимовий період. У квитанції цю суму вказують навпроти рядка «Абонентська плата».

У КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» наголошують, що здійснюючи абонентську плату, користувачі оплачують за вже спожиту послугу. Якщо цього не робити – ростиме заборгованість, яку рано чи пізно слід буде закрити.

Новина від пресслужби