Іван Попович запрошує тернополян на концерт «Щасливого Різдва – щасливого Нового року!»

До Різдва і Нового року золотий голос української естради – Іван Попович, готує для тернополян справжній сюрприз та запрошує провести різдвяні свята разом!

Його концерт відбудеться 16 січня Драмтеатр. Початок о 18:30.

Іван Попович відомий своїми патріотичними та ліричними піснями, в яких оспівується краса України, любов до рідного краю. І багато з тих пісень є знайомими та улюбленими для не одного покоління. Згадайте хоча б «Золото Карпат», «Василина», «Стожари» чи «Марічка-чічка», які знають усі.

Артиста люблять і слухають не тільки в рідній Україні, а й в інших країнах світу. Недаремно він активно гастролює Європою, Азією, США. Але українська земля завжди залишиться єдиною та такою бажаною для співака, саме тому святкові концерти він презентує вдома.

«Улюблені хіти, які співають різні покоління, та звісно ж – колядки і щедрівки, зігріють усіх ці січневі вечори та подарують незабутні емоції. Також у програмі пісні, що надихають та композиції, що вже стали українським надбанням. Таку подію не можна пропустити!» – запрошує артист.

«Не зволікайте та купуйте квитки, щоб провести різдвяні свята з запальною музичною програмою. Якщо одного концерту Івана Поповича буде замало, тоді запрошуємо такої на події в інші міста. Зробіть подарунок близьким!» – додають організатори VINIL Concert agency .

Шукайте подію у своєму місті:

13.01 – Івано-Франківськ, ККЗ Арена Центр | 19:00

14.01 – Рівне, Міський палац культури | 18:00

15.01 – Чернівці, Філармонія | 16:00

16.01 – Тернопіль, Драмтеатр | 18:30

17.01 – Луцьк, Драмтеатр | 18:30

19.01 – Львів, Центр Довженка | 19:00