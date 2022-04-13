«Це дозволило оперативникам і слідчим СБУ затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії! Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання», – сказав Голова СБУ.