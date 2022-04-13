ФСБ рф намагалась вивезти Медведчука спочатку до Придністров’я, а згодом – до Москви. Але СБУ затримала біглого нардепа на виїзді з Київської області. Баканов підкреслив, що українській спецслужбі протистояв не лише особисто Медведчук, а більш потужний ворог – ФСБ, яка прагнула вивезти кума Путіна за кордон.
«Російські спецслужби організували власну операцію для переправлення Медведчука до Придністров’я, а потім – до Москви. До її реалізації залучили навіть представників злочинного світу та корумпованих правоохоронців», – розповів Іван Баканов.
Він зазначив, що ФСБ намагалася максимально замаскувати свої плани: вкидала дезінформацію, спеціально робила фейкові «зливи», намагалася організувати «липові» маршрути для евакуації політика і пустити СБУ хибним слідом, навіть підготувала «псевдо-Медведчуків» для відведення уваги.
«Насправді Медведчука під виглядом військового ЗСУ нібито у супроводі колег хотіли довезти до українського кордону. Там – човном переправити до т. зв. «Придністровської Молдавської Республіки», де на нього вже чекала евакуаційна група спецпризначенців фсб. Вони й повинні були доставити Медведчука до Москви. Але завдяки СБУ реалізувати цей план не вдалося!» – додав Іван Баканов.
Контррозвідка СБУ прорахувала десятки версій, чітко визначила справжній маршрут і з’ясувала місце прибуття евакуаційної групи ФСБ.
«Це дозволило оперативникам і слідчим СБУ затримати Медведчука по дорозі – під час його виїзду з Київської області. Зазначу, що його супроводжували українські правоохоронці, які також будуть відповідати за свої дії! Тепер на Медведчука чекає суд, обрання запобіжного заходу, а вірніше його підтвердження – тримання під вартою. А згодом, я сподіваюсь, заслужене покарання», – сказав Голова СБУ.