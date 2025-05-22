Історія “Француза”: не про втечу, а про повернення до лав ЗСУ

Президент підписав Закон №4392-IX, який не передбачає кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини — якщо повернутися до 30 серпня 2025 року. Зараз твій шанс.
ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?
ВАРІАНТ 1 — звернись особисто: ВСП ЗСУ, батальйон резерву, ДБР, поліція.
ВАРІАНТ 2 — через “Армія+”:
Подай електронний рапорт.
ПІСЛЯ ЦИХ КРОКІВ:
Відновлення контракту, всіх виплат, пільг і законного захисту.
ЗНАЙ: Втома — не сором. Сором — знати, що міг допомогти, але не спробував.
Знайди свій підрозділ: піхота, дрони, артилерія. Твоя допомога — критично важлива! — Француз.
Не відкладайте: завантажуй “Армія+” та дій просто зараз! Play Market або App Store
Повернись i допоможи здобути перемогу!