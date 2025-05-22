Історія “Француза”: не про втечу, а про повернення до лав ЗСУ

Президент підписав Закон №4392-IX, який не передбачає кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини — якщо повернутися до 30 серпня 2025 року. Зараз твій шанс.

ЯК ЦЕ ЗРОБИТИ?

ВАРІАНТ 1 — звернись особисто: ВСП ЗСУ, батальйон резерву, ДБР, поліція.

ВАРІАНТ 2 — через “Армія+”:

Подай електронний рапорт.

ПІСЛЯ ЦИХ КРОКІВ:

Відновлення контракту, всіх виплат, пільг і законного захисту.

ЗНАЙ: Втома — не сором. Сором — знати, що міг допомогти, але не спробував.

Знайди свій підрозділ: піхота, дрони, артилерія. Твоя допомога — критично важлива! — Француз.

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Повернись i допоможи здобути перемогу!