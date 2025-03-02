Історія матраца, яка вас здивує

Уві сні ми проводимо третину свого життя, а тому важливо не лише красиве ліжко, а й зручний матрац. Це запорука міцного сну та здорової спини. Розмаїття матраців зараз дивують не лише своєю функціональністю, а й цінами. Зокрема, зручні ортопедичні матраци на сайті barin.ua/matrasy/. Там представлений широкий асортимент, на кожен смак і гаманець.

Матрац із козячих шкур

А колись ще важко було уявити, що за звичайний матрац слугувало сіно, солома, вовна чи звичайна шкура тварини (залежно від місцевості — авт.). Такі матраци були недовговічні, бо там часто заводилися комахи. Цікавий факт: перший водяний матрац з’явився в 3600 році до нашої ери. У Персії мішки з козячих шкур наповнювали водою, так би мовити, щоб було зручніше спати. Єгиптяни наповнювали шкури тварин пальмовими гілками. Водночас греки спали на шматках дерева, каменю або мармуру, на які для більшого комфорту розстеляли тканини.

Пуховий матрац — символ статусу

Різниця на чому спали бідні та багаті в епоху Середньовіччя була разючою.Тоді як бідні продовжували спати, як це робили стародавні цивілізації багато століть тому — на мішках наповнених соломою, сіном чи вовною, і щонайбільше на дерев’яній платформі. В той час як багаті насолоджувалися сном на матрацах з пірʼя чи пуху.

До речі, у часи Середньовіччя почали експериментувати із «начинкою» матраців, зокрема з наповненням їх кінським волосом, що забезпечувало кращу фіксацію тіла та довговічність.

Епоха Відродження — час інновацій у світі матраців

Період Відродження, як вказує його назва, — це час, коли людство почало робити крок до наукових досліджень і технологічних інновацій. Вовняні матраци були дуже популярні в епоху Відродження, їх наповнювали овечою або баранячою вовною, що робило спати на них комфортно і тепло. У 18 столітті почали використовувати гусяче пір’я, яке надало їм більшої м’якості та комфорту.

Пружинні матраци та промислова революція

Можливо, це перший крок до матраців, які ми тепер маємо в наших домівках, усе завдяки промисловій революції 19 століття. Зокрема, у 1865 році з’явилися пружинні матраци (вони мають внутрішню структуру зі сталевих пружин, загорнутих у тканину, які забезпечують підтримку та комфорт для тіла), запатентовані Семюелем Кетлом, і базувалися на серії металевих пружин, загорнутих у тканину, щоб забезпечити підтримку та комфорт.

Це був один із найважливіших досягнень в історії матраців, оскільки він забезпечував кращу вентиляцію та довговічність порівняно зі своїми попередниками. Крім того, він міг бути виготовлений у різних розмірах і товщині, наприклад, дво чи односпальний матрац.

У 19 столітті виробництво матраців стало популярним у всьому світі. У 1930-х роках були розроблені пружинні матраци з окремими витками, що робило їх ще зручнішими. Згодом ці типи матраців стали найпопулярнішими в усьому світі, а їх базова конструкція залишається незмінною і сьогодні.

Матрац з піни та ефектом памʼяті

Він з’явився в 1950-х роках з усіма інноваціями, які впроваджувалися на Заході. Матрац з піни з ефектом пам’яті допоміг покращити здоров’я та відпочинок багатьох людей. Пізніше, у 90-х роках, відбулася революція в матрацах з піни з пам’яттю — матраци з піною, яка адаптується до тіла кожної людини.

Цей матеріал, спочатку розроблений НАСА в 1960-х роках, був створений для зменшення тиску на астронавтів під час зльоту. Віскоеластик, також відомий як піна з ефектом пам’яті, адаптується до контурів тіла, забезпечуючи індивідуальну підтримку та покращуючи якість сну. У наш час матраци з піни з ефектом пам’яті високо цінуються за здатність зменшувати тиск і свою довговічність.

Еволюція матраців була тривалим і складним процесом протягом усієї історії. Від примітивних матраців із соломи до сучасних матраців з піни з ефектом пам’яті та терморегулюючих матеріалів, прогрес у технологіях і матеріалах забезпечив більший комфорт та якість сну. З матрацами «Barin House» ваші сни будуть солодшими!