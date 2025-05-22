Історія 35-річної медикині, яка врятувала десятки і служить заради сина

«Війна — це найгірше жахіття, яке може бути. Але я готова й далі служити в Збройних Силах України — тільки б моя дитина не бачила всього цього, тільки б їй не довелося воювати…» — ці слова 35-річної Таміли з Рівненщини стали основною мотивацією її служби у складі 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Від лікарні — до передової

До війська Таміла прийшла з цивільної медицини: 15 років працювала медсестрою в районній лікарні. Після того, як син підріс, підписала контракт і пройшла підготовку. Спершу навіть плакала, дізнавшись, що направили в 128-му бригаду. Та згодом зрозуміла — саме тут її місце. «За ці п’ять років я жодного разу не пошкодувала, що не перевелась», — каже вона.

Берет штурмовика і фронтові евакуації

Ще до повномасштабного вторгнення Таміла пройшла бойовий шлях у зоні АТО/ООС. Була серед перших жінок, хто отримав берет гірського штурмовика. З лютого 2022-го — вже в гарячих точках на Херсонщині та Запоріжжі. Як начальник медичного пункту, рятувала поранених під вогнем, накладала турнікети просто в машині. «Часто не пам’ятаю ні імен, ні облич… але вони пам’ятають мене», — розповідає жінка про випадкову зустріч із бійцем, якому врятувала життя.

Мама з війни — син із квітами

Її син — 15-річний школяр із Києва. Поки мама на фронті, вихованням займається батько. Та Таміла підтримує з сином щоденний зв’язок. «Жодного дня без розмови. Усі мої відпустки ми проводимо разом. Він завжди зустрічає мене з квітами», — каже вона. Таміла визнає: бути матір’ю під час війни важче, ніж просто бути військовою.

“Хто, як не я?”

Її контракт давно завершився, але вона не йде. Серед побратимів — просто «Начальниця». А сама каже, що служитиме ще, якщо це врятує її сина від війни.

Таміла продовжує службу на передовій. Як і тисячі інших, вона бореться за Перемогу та мир на рідній землі.

Щоб долучитися до лав 128 ОГШБр, слід звернутися за тел.: +380506656700. Або заповнити анкету: https://www.128brigade.com.ua/recruitment-application

Відділ зв’язків з громадськістю управління комунікацій Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України.