Ірина Фаріон померла у лікарні: що відомо про вбивцю і його мотиви

Основні версії вбивства Ірини Фаріон, які розглядають на цю хвилину, це особиста неприязнь, та громадсько-політична діяльність загиблої.

Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив під час брифінгу у Львові, який відбувся тут близько другої години ночі, через кілька годин після замаху, передає ZN.UA.

Слідство не виключає, що вбивство має замовний характер. Вже зараз можна стверджувати, що вбивство не було спонтанним – стрілець до злочину готувався завчасно.

Не відкидається версія російського сліду: «Всі чутки перевіряємо, всю інформацію, в тому числі і ту, яка проходила через проросійські телеграм-канали». Відповідаючи на питання журналістів, Клименко повідомив, що Ірина Фаріон останнім часом не зверталася до правоохоронних органів з приводу якихось погроз на її адресу.

До розслідування вбивства Ірини Фаріон залучена практично вся поліція Львова та частина поліції Львівщини. За словами Ігоря Клименка, на місці злочину також працюють оперативники та слідчі групи Національної поліції та Служби безпеки України, які приїхали з Києва.

Перші результати роботи мають бути готові вже до ранку. Наразі ж повідомили лише про знайдену гільзу, що дозволила визначити калібр зброї, з якої стріляли в Фаріон, та «чоловіка в капелюсі», котрий і скоїв вбивство. Його особа наразі невідома.