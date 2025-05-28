“Індекс борщу” встановив новий рекорд: чому подорожчали основні інгредієнти?

“Індекс борщу” зріс у півтора рази, порівняно з минулим роком. Чому складові однієї з найголовніших українських страв подорожчали, і що буде з цінами далі — зʼясовував Центр громадського моніторингу та контролю.
Зростання цін
Вартість продуктів для традиційного борщового набору зросла у півтора рази, якщо порівнювати з минулим роком. Наразі “Індекс борщу” — показник вартості продуктів, який традиційно розраховує “Український клуб аграрного бізнесу” — становить 222 гривні. Це на 19% більше, ніж минулого місяця.
В “Українському клубі аграрного бізнесу” відзначають, що найбільше додали в ціні свинина, цибуля, капуста й буряк. Зокрема, вартість свиного ошийка зросла на 20% за місяць і нині сягає 330 гривень за кілограм. Цибуля, порівняно з квітнем, подорожчала майже вдвічі, буряк зріс у ціні на 60%. Найменше серед овочів подорожчала морква — лише на 14% за місяць.
Інгредієнтом, який здешевшав, виявилася стара картопля. Її ціна впала на 2% — через те, що на ринку опинився новий врожай, зокрема й імпортований з інших країн.
Причини інфляції
За словами експертів: залишків старого врожаю овочів залишається все менше, отже, ціни на них ростуть. Також пропозиція ринку м’яса зменшилася, порівняно з минулим роком. Поголівʼя свиней цьогоріч — на 11% менше, ніж у 2024.
Через зменшення поголів’я рогатої худоби зросли ціни і на яловичину: кілограм в середньому коштує 317 гривень — на 6% дорожче, ніж у квітні.
Відзначають в “Українському клубі аграрного бізнесу” і збільшення цін на курятину. Йдеться про щонайменше 5% за місяць. “Попри стрімке зростання собівартості, виробники за рахунок власних резервів та зменшення прибутків стримували здорожчання м’яса птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів”, — пояснив у коментарі агентству “УНІАН” виконавчий директор асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.
Чи впадуть ціни
Незабаром вартість деяких продуктів борщового набору зменшиться. Насамперед, йдеться про молоду картоплю (за прогнозами, ціна на неї почне падати з середини червня), капусту та цибулю (їхня вартість піде донизу з липня). Водночас, аналітики певні, що ціни на мʼясо найближчим часом не падатимуть.