“Індекс борщу” встановив новий рекорд: чому подорожчали основні інгредієнти?

“Індекс борщу” зріс у півтора рази, порівняно з минулим роком. Чому складові однієї з найголовніших українських страв подорожчали, і що буде з цінами далі — зʼясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Зростання цін

Вартість продуктів для традиційного борщового набору зросла у півтора рази, якщо порівнювати з минулим роком. Наразі “Індекс борщу” — показник вартості продуктів, який традиційно розраховує “Український клуб аграрного бізнесу” — становить 222 гривні. Це на 19% більше, ніж минулого місяця.

В “Українському клубі аграрного бізнесу” відзначають , що найбільше додали в ціні свинина, цибуля, капуста й буряк. Зокрема, вартість свиного ошийка зросла на 20% за місяць і нині сягає 330 гривень за кілограм. Цибуля, порівняно з квітнем, подорожчала майже вдвічі, буряк зріс у ціні на 60%. Найменше серед овочів подорожчала морква — лише на 14% за місяць.

Інгредієнтом, який здешевшав, виявилася стара картопля. Її ціна впала на 2% — через те, що на ринку опинився новий врожай, зокрема й імпортований з інших країн.

Причини інфляції

За словами експертів: залишків старого врожаю овочів залишається все менше, отже, ціни на них ростуть. Також пропозиція ринку м’яса зменшилася, порівняно з минулим роком. Поголівʼя свиней цьогоріч — на 11% менше, ніж у 2024.

Через зменшення поголів’я рогатої худоби зросли ціни і на яловичину: кілограм в середньому коштує 317 гривень — на 6% дорожче, ніж у квітні.

Відзначають в “Українському клубі аграрного бізнесу” і збільшення цін на курятину. Йдеться про щонайменше 5% за місяць. “Попри стрімке зростання собівартості, виробники за рахунок власних резервів та зменшення прибутків стримували здорожчання м’яса птиці. Однак вимушені були поступово підвищувати відпускні ціни для компенсації втрат попередніх періодів”, — пояснив у коментарі агентству “УНІАН” виконавчий директор асоціації “‎Союз птахівників України”‎ Сергій Карпенко.

Чи впадуть ціни

Незабаром вартість деяких продуктів борщового набору зменшиться. Насамперед, йдеться про молоду картоплю (за прогнозами, ціна на неї почне падати з середини червня), капусту та цибулю (їхня вартість піде донизу з липня). Водночас, аналітики певні, що ціни на мʼясо найближчим часом не падатимуть.