Сьогодні отримали інформацію, що ворог розсилає ось такі електронні листи українським користувачам. У них запитує нібито евакуаційні плани.

Таким чином країна-агресор намагається встановити вірусне програмне забезпечення на комп’ютери українців та зібрати конфіденційну інформацію.

Закликаємо не відкривати подібні листи і не переходити за вказаними посиланнями! СБУ не робила жодних розсилок! Ми інформуємо громадян виключно через офіційні канали комунікації.

Ні в якому разі не переходьте за посиланнями! У випадку надходження таких листів інформуйте УСБУ в Тернопільській області на офіційну електронну поштову скриньку usbu_ter@ssu.gov.ua