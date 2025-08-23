Іларіон Пилипець написав 24 книги за 25 років відколи на пенсії

13 серпня у приміщенні редакції газети «Свобода» відбулося вшанування знаного тернопільського літератора, краєзнавця, громадського діяча Ілларіона Пилипця з нагоди 85-річчя від дня народження і 25-річчя творчої діяльності.

Голова Спілки слов’янських письменників України Володимир Барна, вручив відзнаку та диплом п. Іларіону від Національної спілки журналістів України, Спілки слов’янських письменників та Українського фонду культури ім. Б. Олійника, за вагомі творчі здобутки на ниві літератури, збереження та популяризації української культури, історії, традицій, за багтолітню жертовну працю та значний особистий внесок у духовну скарбницю батьківщини та рідного краю.

Уродженець Чортківщини Іларіон Пилипець знаний у мистецьких колах нашого краю. Одні читають його книги, романи, інші захоплюються життєвими історіями, інші знають його як колекціонера старовини, ближчі друзі згадують його «Відпочинкову оселю» (так він називає свій заміський будиночок) у с. Баворів Тернопільського району, куди ювіляр частенько запрошує своїх друзів, і де бували такі особистості як всесвітньовідомий художник Іван Марчук, письменники Микола Вінграновський, Степан Сапеляк, Михайло Левицький, Богдан Мельничук, артист Богдан Ступка, кобзар Микола Литвин та багато інших відомих людей. І всі вони, коли мова заходить за пана Палипця, згадують його добрими, теплими і щирими словами.

До речі, у своїй відпочинковій оселі у 2017 році пан Пилипець облаштував унікальний етнографічний музей Там, крім книг, зібрані експонати починаючи з 19 століття, речі домашнього вжитку, вишиті рушники, картини і багато іншого, а ще є й давніші, для прикладу козацькі люльки. Біля музею Іларіон Пилипець встановив пам’ятник Великому Кобзарю. А один із розділів музаю присвятив Тарасу Шевченку, де представлено близько 190 книжок, які вдалося зібрати колекціонеру. Найдавніша – «Кобзар» з 1912-го року.

Близько 20 років тому перебуваючи вдома у п. Іларона я милувався макетами церков, які він виготовив із сірників. Тоді господар ділився планами, щоби якось ширше використати своє вміння. Так згодом народився проект «Хат без вікон» під час якого він виготовив макети 12 криївок для музеїв Тернопільщини та Рівненщини, а також для приватних колекціонерів.

Зрештою, за що би не брався Іларіон Пилипець все він робить вміло, щиро, і з любов’ю, до чого б не торкалася його рука, усе перетворюється на мистецтво. Його знають і шанують не тільки на Тернопільщині, а й в інших областях України, його книги читають і перечитують, а життєві бувальщини переповідають.

Пан Іларіон нині як завжди усміхнений, жартує і радіє, що вже скоро вийде з друку його новий роман. Це вже буде 25 книга, яку він написав після виходу на пенсію.

Ось такий він Іларіон Пилипець, славний син землі Тернопільської.