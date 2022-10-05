Відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», у разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби отримати грошову допомогу мають право члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого.

«Я жила разом з племінником, який загинув під час війни. Чи можу я отримати грошову допомогу, що надається у разі загибелі військовослужбовця під час виконання ним обов’язків військової служби?» – на це запитання відповідають фахівці Регіонального центру з надання БВПД у Тернопільській області.

Належність до членів сім’ї загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста визначається відповідно до Сімейного кодексу України, а належність до категорії утриманців – відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Так, сім’ю складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Члени сім’ї померлого вважаються такими, що перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.