Хто може розраховувати на доплату після 65 років

В Україні пенсії не дуже великі. Але деякі пенсіонери мають право на додаткові виплати.

Жінки-пенсіонери зі стажем 30 років і чоловіки зі стажем 35 років по досягненню 65 років повинні отримувати 40% від мінімальної зарплати. При цьому є категорії пенсіонерів, які мають право на деякі додаткові виплати до пенсії.

Мінімальна зарплата в Україні зараз становить 8 тисяч гривень. Отже, пенсія 65-річних українців із необхідним стажем має бути на рівні 3 200 гривень, але фактична сума виплати 3370 гривень.

Якщо ж пенсіонер не отримує зазначений розмір пенсії, то йому належить доплата до пенсії від держави. Сума такої надбавки після 65 років дорівнює різниці між фактичною пенсією та обіцяною законодавством. Її нараховують автоматично.

Українці також мають право на доплату до пенсії за віком. Такі виплати нараховуються автоматично, але залежать від віку пенсіонера.

Кому з пенсіонерів та які доплати до пенсії в Україні можуть бути: