Надмірна любов до напоїв з високим вмістом градусів, а також брутальність у спілкуванні – серйозний сигнал на користь того, що такого суб’єкта краще уникати. Однак якщо взяти ці риси за головний критерій оцінки людини, то можна й помилитися…

Свого часу на чолі двох великих європейських націй стояли два харизматичні провідники. Один з них до спиртного ставився різко негативно. І до куріння – теж. А ще він був дуже уважний до своїх секретарок, звертаючись до них “Моя люба”. І навіть в найгіршому настрої був з ними бездоганно ввічливим. Коли новенька секретарка, вперше друкуючи текст під його диктовку, страшенно хвилювалася, він заспокоював її: “Не хвилюйтесь так, я сам роблю більше помилок при диктуванні, ніж ви”. І народився він 133 роки тому саме в один з цих квітневих днів, коли його рашистський послідовник щосили намагається знищити українців і Україну…

Його опонент, про якого йшлося вище, навпаки – без шампанського та коньяку не уявляв свого життя. Коли ж дружина висловлювала незадоволення, він постукував пальцем по пляшці й говорив: “Це – мій слуга, а не господар”. Іншим його незмінним супутником була сигара. Та й особливо джентльменською поведінкою щодо жінок він не відзначався: “Сер, та ви просто п’яні!” – гнівно дорікнула йому високоповажна пані з парламенту. “А ви потвора – почула у відповідь, – я завтра буду тверезим, а ви так і залишитеся потворою”. Полюбляв він і покрикувати на свою машиністку, вичитуючи її за помилки, в яких часто був винен сам…

А в перервах між цими своїми ескападами він невтомно ходив вулицями охопленої вогнем пожеж внаслідок жорстоких бомбардувань столиці своєї країни, підбадьорював зневірених і переконував, що треба боротися і не здаватися. І його постать із піднятими пальцями у формі літери V так і залишилася символом незламної віри і впевненості в перемозі.

Доля розпорядилася так, що прихильник здорового способу життя і галантного ставлення до жінок закінчив свій земний шлях у бункері, вкоротивши собі віку – іншого виходу в нього, обложеного наче вовк, просто не залишалося. А ім’я його – на чільному місці у списку найкривавіших тиранів світу. І новонароджених хлопчиків ним відтоді, здається, не називають. Натомість пияцюга, завзятий курець і грубіян дожив до 90 років. Церемонія його поховання стала наймасштабнішим за всю історію його країни державним похороном. За результатами опитування компанії BBC він був названий найвизначнішим британцем в історії. Так що погані звички – це, звичайно, недобре, і з ними слід боротися, але…

Ігор ДУДА