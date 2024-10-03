Холод і «бабине літо»: якою буде погода у жовтні

Жовтень, для багатьох один із найулюбленіших місяців року. Поглянеш навколо – зупинишся і неодмінно замилуєшся таким вмілим художником-жовтнем. Яких тільки кольорів на побачиш перед собою… То ж яким буде другий місяць осені, чи тішитиме він нас теплом, чи милуватиме «бабиним літом»?

Цього року погода в Україні дивує аномальним теплом. За прогнозом Укргідрометцентру, у другий місяць осені середня місячна температура повітря становитиме +7+13 градусів, що на 1−1,5 градуси вище за норму. Це означає, що осінь ще даруватиме м’яке тепло, а можливі опади не вийдуть за межі звичних показників.

Протримається така погода до другої декади. Водночас дощів за виключенням західних областей у жовтні майже не буде, місяць буде сухим й сонячним. Можливі невеликі дощі ближче до середини місяця.

У західних областях буде прохолодніше

Як прогнозує синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, вже у кінці вересня–початку жовтня більшість областей відчуватимуть осінній присмак погоди, особливо західні та північні регіони. Там відбудеться різкий контраст – температура опуститься практично на 10 градусів нижче. Таку контрастну картину на території України, за її словами, спричиняє передусім атмосферний фронт із Північної Європи, який зумовлює надходження холодних повітряних мас до західних та північних областей. Перша декада жовтня у західних областях буде прохолоднішою, навіть нижчою трошки за кліматичну норму для цього місяця. – зазначила Наталія Птуха.

То ж початок жовтня буде у нас як у народній приказці: «Плаче жовтень холодними сльозами».

На початку жовтня у Тернопільській області прогнозують незначне похолодання і очікуються невеликі короткочасні дощі. У другій та третій декадах місяця відбудеться перехід середньої добової температури через +8° у бік до нуля. В подальшому варто очікувати зміну погодних умов – більшу кількість хмарних днів, частіше випадання опадів та зниження нічних та денних температур.

Як повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології, найвища середня місячна температура повітря у жовтні спостерігалася у Кременці в 1966 році +12,7°, найнижча – у Тернополі в 1946 році +3,0°.

За прогнозами метеорологічних сайтів в Тернопільській області похолодає до середини жовтня, а в кінці місяця можливі навіть заморозки. Тож, мабуть, недаремно каже народна приказка: «В жовтні з сонцем розпрощайся, ближче до печі підбирайся».

Загалом, за прогнозами синоптиків, нам варто готуватися до класичного жовтневого сезону, коли природа нагадуватиме про себе м’якими заморозками і, можливо, потішить нас кількома днями «бабиного літа».