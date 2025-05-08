Хочеш знати правду? Унікальне відеозвернення Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України пішли на безпрецедентний крок! Вперше в історії бійці одного з найтаємничіших родів військ вийшли у світ без балаклав.

Офіцери-спецпризначенці, сержанти та солдати, кожен з яких має свою неординарну історію, свідомо відкрили обличчя, аби максимально наблизитися до суспільства. Представники різних елітних підрозділів, які як до повномасштабного вторгнення, так і з лютого 2022 року виконують надзвичайні і найскладніші місії на передовій та за лінією фронту, виступили за участі 5 центру рекрутингу із вражаючими відеозверненнями.

Коли ти чуєш про ССО, бачиш відео їхніх резонансних виходів і світлини дуже крутих спеців, важко уявити, що ти здатен стати частиною цієї сім’ї. Але меседж героїчних амбасадорів ССО, які ще недавно були звичайними бухгалтерами, акторами, спортсменами, айтівцями, фермерами, дозволяє переконатися — усе реально.

Хочеш знати всю правду про ССО? Вона — у цьому відео!

«Жулі» (оператор зв’язку штабу окремого полку зв’язку ССО): «У мене був вибір. Я могла виїхати, могла лишитися вдома, могла зробити вигляд, що мене це не стосується. Але знаєш, чого я боюся найбільше? Що ніхто не буде стояти на моєму місці замість мене. Що мою землю захищати буде нікому. Хочеш знати правду? Вибір був, але совість залишила мені один варіант».

5 центр рекрутингу

сайт

facebook

instagram

telegram канал

Телефон: 0800357174

Адреси офісів ССО Рекрутинг:

Київ, Оболонська набережна, 7, корпус 1.

Дніпро, проспект Олександра Поля, 2.

Хмельницький, вул. Соборна, 16. ЦНАП.

Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 53/35.