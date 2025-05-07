Хочеш знати правду? Унікальне відеозвернення Сил спеціальних операцій ЗСУ

Сили спеціальних операцій Збройних сил України пішли на безпрецедентний крок! Вперше в історії бійці одного з найтаємничіших родів військ вийшли у світ без балаклав.

Офіцери-спецпризначенці, сержанти та солдати, кожен з яких має свою неординарну історію, свідомо відкрили обличчя, аби максимально наблизитися до суспільства. Представники різних елітних підрозділів, які як до повномасштабного вторгнення, так і з лютого 2022 року виконують надзвичайні і найскладніші місії на передовій та за лінією фронту, виступили за участі 5 центру рекрутингу із вражаючими відеозверненнями.

Коли ти чуєш про ССО, бачиш відео їхніх резонансних виходів і світлини дуже крутих спеців, важко уявити, що ти здатен стати частиною цієї сім’ї. Але меседж героїчних амбасадорів ССО, які ще недавно були звичайними бухгалтерами, акторами, спортсменами, айтівцями, фермерами, дозволяє переконатися — усе реально.

Хочеш знати всю правду про ССО? Вона — у цьому відео!

«Іскра» (офіцер відділення психологічної підтримки персоналу 144-го центру ССО): «Я не слабша за чоловіків. Я так само тримаю зброю, заходжу на позиції, так само прикриваю побратимів. Війна не питає, хто ти. Вона лише перевіряє, наскільки ти готова. Хочеш знати правду? У цьому строю ми всі рівні. Бо відвага не має статі».

5 центр рекрутингу

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