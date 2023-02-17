Хмельницькі хірурги витягли із серця захисника з Тернополя осколок міни (ФОТО)

Про унікальну операцію розповіли на сторінці Хмельницького обласного серцево-судинного центру.

“Захисник України, тернопільчанин 1985 р. н., під час бойових дій на Дніпропетровщині отримав мінно-вибухові поранення. Серед іншого був виявлений металевий уламок (діаметром більше 1 см), в ділянці серця. Військові медики, хірурги, надавши необхідну допомогу, цей уламок рекомендували видаляти у спеціалізованому закладі. Таким чином пацієнт поступив у відділення кардіохірургії КНП «ХОССЦ». За результатами обстеження, ехокардіоскопії та комп’ютерної томографії, нашими фахівцями була встановлена точна локалізація – у товщі міокарда правого шлуночка. Провівши складну операцію на відкритому серці, яке продовжувало битися під час втручання, операційній бригаді (кардіохірурги Андрій КЛАНЦА та Валерій СУХАРЄВ, асистент Ангеліна ГАВРІЛОВА, лікар-анестезіолог Михайло ІЛЬНИЦЬКИЙ, операційна м/с Ольга ДРАЧ) вдалося успішно видалити металевий уламок з серцевого м’яза та виконати реконструктивне втручання. Отримавши післяопераційну терапію, пацієнт переведений у військовий шпиталь для реабілітації”, – розповіли на сторінці лікувального закладу.