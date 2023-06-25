Хмарно та короткочасні дощі на Тернопільщині: прогноз погоди від синоптиків

На Тернопільщині синоптики прогнозують короткочасні дощі та мінливу хмарність.

Про це повідомили на сайті Українського гідрометеорологічного центру.

26 червня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 11 – 16° тепла, вдень 21 – 26° тепла.

По області 27 червня мінлива хмарність, короткочасні дощі. Вітер 5 – 10 м/с. Температура вночі 12 – 14° тепла, вдень 22 – 24° тепла.

28 червня мінлива хмарність, короткочасні дощі. Вітер 5 – 10 м/с. Температура вночі 12 – 14° тепла, вдень 22 – 24° тепла.

29 червня буде хмарно з проясненнями. Вночі дощі, вітер 7 – 12 м/с. Температура вночі 10 – 12° тепла, вдень 18 – 20° тепла.