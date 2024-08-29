Харчі та допомога армії: як українці витрачають гроші під час війни?

Вперше від квітня цього року в українців поліпшилися споживчі настрої. Люди більш позитивні щодо перспектив власного матеріального становища та розвитку економіки країни загалом. Так стверджують соціологи. Хоча, не дуже у те віриться. Можливо, ілюзії добробуту додають щедрі урожаї городини, і дивлячись на різнобарв’я базарних яток, й справді душа радіє. Зараз навіть безтурботні і ледачі активно консервують на зиму усе, що лише можливо. Цей тренд абсолютно простежується у соціальних мережах, де кожен рецепт знаходить сотні відгуків.

Наразі ж українці продовжують витрачати більшість свого бюджету на їжу та економити на відпочинку.

Індекс споживчих настроїв трохи зріс

Як розповіли у Центрі громадського моніторингу та контролю, в Україні зріс індекс споживчих настроїв громадян: минулого місяця піднявся на 7,3 пункти та становить 70,1. Про це свідчить дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у липні 2024 року. «Після кількамісячного падіння усіх знакових показників споживчої впевненості, ми бачимо тенденцію до відновлення у липні 2024 року. У липні ми спостерігаємо значне підвищення як споживчих настроїв населення, так і більш позитивну оцінку економічних очікувань», – коментують аналітики Info Sapiens.

Щоб визначити індекс споживчих настроїв, респондентам ставлять низку запитань щодо зміни матеріального становища їхньої сім’ї, прогнозів щодо економічної ситуації в країні, а також готовності людей робити великі покупки. Значення індексу максимально може сягнути 200 — якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Їжа, ліки та кафе

Тим часом Приватбанк оприлюднив інформацію, які покупки українці найбільше оплачували картками від початку року. Це, передусім, продукти харчування – частка оплат у продуктових магазинах та супермаркетах становила 44%. На другому місці – покупка ліків та товарів для здоров’я (6,6%). На третьому – оплата в закладах громадського харчування (6,4%). Витрати на одяг та взуття становили 4,5% від обсягів безготівкових оплат українців, палива – 4,2%. На відпочинок українці витратили лише 1,4% коштів зі своїх карток.

Загалом від 1 січня цього року клієнти Приватбанку зробили покупок на 451 млрд грн.

Донати на армію — в пріоритеті

Те, що більшість свого бюджету українці витрачають саме на їжу, підтверджують і дані дослідження «Споживацькі настрої українців у другий рік повномасштабного вторгнення» від «Делойт» в Україні. За його результатами, минулоріч ми витрачали на продукти харчування приблизно 66% відсотків свого бюджету. А це вдвічі більше, ніж середній світовий показник.

Водночас, відвідування ресторанів і барів у 2023 році скоротилося: 55% опитаних робили це значно рідше, ніж раніше. 65% респондентів економили на розвагах поза домом. Натомість стали популярнішими онлайн-розваги: 32% опитаних збільшили витрати на перегляд ТБ та стримінгових каналів.

Минулого року 92% українців донатили на допомогу ЗСУ або постраждалим внаслідок воєнних дій. 33% робили це регулярно. Також порівняно з 2022, вдвічі зросла кількість тих, хто постійно донатить, перебуваючи за кордоном: таких с