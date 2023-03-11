Хаотичні удари: жителів Тернопільщини просять не нехтувати повітряною тривогою

Росія останнім часом застосовує хаотичні ракетні удари по українцях, прилітає і на Тернопільщині.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Він закликав жителів краю перебувати у безпечному місці під час повітряної тривоги.

Учора росіяни випустили по Україні понад 80 ракет різних типів. Серед цілей ворога – критична, енергетична інфраструктура, цивільне населення.

«О 5 ранку учора уламки ракети впали у Підгаєцькому районі. Там утворена величезна вирва. Людям не бажано туди підходити. Після вибуху ракети виділяються хімічні речовини, які можуть пошкодити здоров’я. На Львівщині ракета впала на просте сімейне господарство, яке точно не мало відношення ні до критичної, ні до енергетичної інфраструктури, але ворог б’є куди-попало. Розпочинаються такі хаотичні удари. Звертаюся до всіх жителів Тернопільської області – коли ви чуєте сигнал ракетної небезпеки, знаходьтеся в укритті», – зазначив Володимир Труш.

На Тернопільщині створили слідчо-оперативну групу, яка вивчає наслідки ракетного обстрілу. Там працюють представники СБУ, Нацполіції, ДСНС.