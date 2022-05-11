Війна з Росією ведеться відразу на декількох фронтах. Один із них – кіберфронт. І саме завдяки хакерам з Anonymous вдалося безповоротно знищити RuTube, який є російським аналогом YouTube.

Зауважимо, що атаку по RuTube здійснили 9 травня. Як зазначає The Village, тоді повідомили про те, що над відновленням сервісу працюють.

Упродовж дня на каналі компанії висіло повідомлення, яке вказувало на проведення робіт з відновлення. А вже о 20:04 стало відомо, що це була найбільша кібератака компанії за всю історію її існування.

Керівники російського сервісу бідкаються, що сама атака була надзвичайно дорогою. Ба більше, її спланували заздалегідь. І зробили це для того, щоб “перешкодити RuTube показати парад перемоги та святковий салют”. Хай там як, ресурс не працює і досі!

Виданню The Village джерело, яке наближене до команди сервісу, розповіло, що атаку розпочали близько 5 ранку. Хакери тоді видалили код сайту. Тож відеосервіс уже неможливо відновити.

Згодом представники Anonymous зауважили, що RuTube з високою імовірністю “зник назавжди”. І, ясна річ, за атаку на сервіс вони взяли відповідальність на себе.

Вони додали, що майже 75% баз даних, а також інфраструктури сервісу зазнали пошкоджень. Також “серйозно постраждали” 90% резервної копії.

Водночас у RuTube заперечують, що вихідний код видалений хакерами та не підлягає відновленню. Але додали, що “відновлення займе значно більше часу, ніж спочатку передбачали інженери”.

Скажімо, на RuTube сталася бавовна. Ви ж розумієте, про що ми. І хай там що намагаються розповісти представники сервісу, вони ще нескоро зможуть відновити його роботу. Це тішить, адже від початку війни туди переїхали безліч пропагандистських каналів.