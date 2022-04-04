Верховна Рада України внесла зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Зокрема, Кримінальний кодекс доповнено статтею 201-2, у якій йдеться про те, що використання гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги з метою отримання прибутку або власного збагачення, карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.

Якщо ці дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дії, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Поліцейські жорстко реагуватимуть на факти неправомірного використання гуманітарної допомоги, а також просять людей повідомляти про такі випадки на лінію «102».