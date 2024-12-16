Грозорозрядник — захист від грози

Грозорозрядні елементи призначені для захисту приймально-передавальних пристроїв відповідного діапазону від статичної електрики чи блискавки. Відносяться вони до категорії антенно-фідерних. Пригнічувач перенапруги активно використовується у різних сферах, так як він є надійним захистом різноманітного обладнання.

Як грозорозрядник захищає вашу електромережу

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Як інші пристрої, цей має свій принцип роботи. Система захисту від грозового впливу підключається паралельно до мережі між заземленням та провідником. Вона знаходиться у стані очікування під час нормальних умов. В цей час напруга залишається допустимою, пропускає електричний струм, а зовнішній вплив відсутній.

При несприятливих погодних умовах може виникнути перенапруга. Гіршим варіантом є потрапляння блискавки, що викличе деякі пошкодження. Грозорозрядник має відповідне номінальне значення постійної напруги.

При перевищенні порогу спрацьовує механізм, і пристрій переходить у провідний стан. Він перехоплює високі токи, що створюють ризик пошкодження електрообладнання та займання. Внаслідок цього грозозахисник переводить надлишкову напругу в землю по пристрою заземлення.

Сфери застосування

Галузі застосування можуть бути абсолютно різі:

транспортна сфера (автомобільна, залізнична) — забезпечує стабільний рух засобів переміщення;

телекомунікації — захищає системи передачі даних, засоби зв’язку, кабельні мережі, цифрові пристрої;

промисловість — на таких підприємствах важливою є підтримка роботи дорогого обладнання, що допоможе уникнути аварій;

побут — грозозахист встановлюють також у будинках і квартирах; під час грозової погоди чи перенапруги побутові прилади (пральна машина, холодильник, комп’ютер, телевізор та інше) будуть захищені від займання/пошкодження.

Варто обирати якісну та надійну систему для ефективного застосування.