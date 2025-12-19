Грошову допомогу отримають власники 12 квартир, чиї помешкання згоріли під час ракетної атаки

Власникам 12 квартир у Тернополі, чиї помешкання повністю згоріли внаслідок ракетної атаки 19 листопада 2025 року на вулиці 15 Квітня, 31 буде надано одноразову грошову допомогу у розмірі 50 000 гривень кожному.

Кошти будуть спрямовані на допомогу в очищенні, ремонті та відновленні обгорілих і пошкоджених житлових приміщень. Загальна сума допомоги складе 600 000 гривень, повідомляють у міській раді.

Рішення прийнято виконавчим комітетом Тернопільської міської ради з метою надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій жителів Тернопільської міської територіальної громади, які постраждали та квартири яких зазнали значних пошкоджень.