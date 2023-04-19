Грошова допомога особам з інвалідністю внаслідок війни 1 та 2 групи

16 грудня 2022 року Уряд України прийняв Постанову № 1393 «Про реалізацію спільного з Міжнародною Федерацією Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариством Червоного Хреста України проєкту щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

Вже через 2 місяці, а саме 16 лютого 2023 року, стартував проєкт щодо надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни 1 або 2 групи. Детальніше про це завідувачка сектору «Лановецьке бюро правової допомоги» Віта Святинюк.

Хто може отримати грошову допомогу?

Проєкт поширюється на повнолітніх громадян України, які відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» отримали статус особи з інвалідністю внаслідок війни 1 або 2 групи з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Грошова допомога надходить одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги. Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Як подати заяву в електронній формі на вебсайті eveteran.gov.ua Міністерства у справах ветеранів України?

Перед тим, як подавати заявку, необхідно переконатися, що маєте електронний підпис.

Покроковий алгоритм заповнення заяви на отримання допомоги.

Зайдіть на сторінку вебсайту. Перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

Далі пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перевірте своє прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти. Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву на вебсайті.

Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації. Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

Після подання заяви вона буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни – особи з інвалідністю 1 або 2 групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги протягом семи робочих днів на вказаний у заяві банківський рахунок.

При подачі заявки будуть враховані також норми постанови КМУ від 16 грудня 2022 року № 1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період дії воєнного стану», якими передбачено продовження дії посвідчення, термін якого завершився після 24 лютого 2022 року, на пів року після завершення або скасування воєнного стану в Україні.

Із міркувань безпеки даних ветеранів війни повідомлення про нарахування або відмову заявникам надсилатися не будуть. Подача заявки на отримання грошової допомоги – безкоштовна та заповнюється отримувачем самостійно.

У разі ненадходження коштів або виникнення потреби в зміні міжнародного номера банківського рахунку IBAN, заявник може повторно подати заяву на отримання грошової допомоги. Заявнику надається можливість подати не більше однієї заяви впродовж одного календарного дня.

При подачі заявки будуть враховані також норми постанови КМУ від 16 грудня 2022 року № 1390 «Деякі питання строку дії посвідчень осіб з інвалідністю внаслідок війни на період дії воєнного стану», якими передбачено продовження дії посвідчення, термін якого завершився після 24 лютого 2022 року, на пів року після завершення або скасування воєнного стану в Україні.

Якщо не отримали виплати у зазначений термін, можете зателефонувати до Міністерства у справах ветеранів за номером: +380636889596.