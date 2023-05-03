Гроші взяв, товар не надіслав: жителька Тернополя втратила кошти

Понад 5 тисяч гривень перерахувала за подрібнювач харчових відходів невідомому продавцеві жителька Тернополя. Проте товару не отримала і гроші їй не повернули.

Як встановили правоохоронці, потерпіла знайшла оголошення на одному із сайтів. Зв’язалася з продавцем, який запевнив, що відправить товар після повної оплати. Жінка перекинула на банківську картку незнайомця обумовлену суму. Після цього він більше не виходив на зв’язок.

За цим фактом співробітники Тернопільського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Правоохоронці закликають людей бути обережними при здійсненні покупок онлайн. При замовленні товару користуйтесь послугою післяплати. Намагайтеся купувати речі лише у перевірених продавців та не перераховувати ні завдаток, ні передоплату незнайомцям.