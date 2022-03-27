Головне управління ДСНС України у Тернопільській області звернулось до жителів з проханням не провокувати пожежі у природних екосистемах. Адже з кожним днем кількість пожеж на відкритій території невпинно зростає.

Головне управління ДСНС України у Тернопільській області звернулось до жителів з проханням не провокувати пожежі у природних екосистемах. Адже з кожним днем кількість пожеж на відкритій території невпинно зростає.

А з початку року на Тернопільщині вже зареєстровано 472 пожежі на площі понад 583 га.

За минулу добу рятувальники виїжджали на 46 викликів щодо займання в екосистемах. А з початку року на Тернопільщині вже зареєстровано 472 пожежі на площі понад 583 га.

“Масові пожежі внаслідок спалювання сухої рослинності на полях, городах, відкритих територіях в Україні стали свого роду національною катастрофою, яку своїми діями спричиняють наші ж співгромадяни, що бездумно нищать українську землю та довкілля уподібнюючись до рашистських загарбників. Вкотре закликаємо: не паліть Україну, залишайтесь людьми️!”

“Масові пожежі внаслідок спалювання сухої рослинності на полях, городах, відкритих територіях в Україні стали свого роду національною катастрофою, яку своїми діями спричиняють наші ж співгромадяни, що бездумно нищать українську землю та довкілля уподібнюючись до рашистських загарбників. Вкотре закликаємо: не паліть Україну, залишайтесь людьми️!”

08:00. В м. Кременець на вул. Корнії черговим караулом 5-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,005 га.

09:13. В сел.Підволочиськ на вул. Незалежності черговим караулом 20-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,025 га.

09:48 В м.Тернопіль на вул. Львівська черговим караулом 2-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га.

11:03. В с. Присівці Зборівської ТГ Тернопільського району черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.

11:06. В с. Пищатинці Борщівської ТГЧортківського району черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону та місцевою пожежною командою с. Озеряни ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 3,5 га.

11:13. В с. Підлісне Бережанської ТГ Тернопільського району черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.

11:55. В м. КопичинціЧортківського району черговим відділенням 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону та місцевою пожежною командою с. Яблунів ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.

12:11. В с. Васильківці Васильковецької ТГЧортківського району черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,03 га. Під час гасіння пожежі врятовано 1 будівлю. Внаслідок пожежі пошкоджено господарську будівлю площею 30 м.кв.

12:11. В с. Трибухівці Трибухівської ТГ Чортківського району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону та місцевою пожежною командою с. Пробіжна ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.

12:30. В с. Пробіжна Колиндянської ТГ Чортківського району черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Під час гасіння пожежі врятовано 2 будівлі В наслідок пожежі в с. Пробіжна пошкоджено покриття та перекриття господарської будівлі в на площі 20 м.кв, 2 складометри дров та суху траву на площі 1 га.

13:20. В с. Іванків Скала-Подільської ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою сел. Скала-Подільська ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га.

13:50. В с. Устя Зелене Монастириської ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою с. Устя-Зелене ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 3,5 га.

14:00. В м. Тернопіль на вул. Новий Світ, 11 черговим караулом 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа окремо стоячого дерева на відкритій території на площі 0,5 м.кв.

14:00. В с. Борщівка Борсуковецької ТГ Кременецького району черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2,5 га.

14:00. В м. БучачЧортківського району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 4,5 га. Під час гасіння пожежі врятовано закинуту господарську будівлю. Вогнем пошкоджено покриття даної будівлі на площі 12 м.кв.

14:11. В м. Тернопіль на вул. Текстильна черговим караулом 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,05 га.

14:11. В с. Майдан Копичинецької ТГ Чортківського району черговим відділенням 22-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону та місцевою пожежною командою с. Яблунів ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

14:20. В с. Порохова Бучацької ТГ Чортківського району місцевими пожежними командами сіл Стінка та Зубець ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 5 га. Внаслідок пожежі травмовано місцеву жительку, 1979 року народження, яку з діагнозом «Отруєння продуктами горіння» госпіталізовано до КНП «Бучацька міська лікарня».

14:24. В с. Башківці Шумської ТГ Кременецького району черговим караулом 16-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га. Під час гасіння пожежі врятовано 1 будівлю.

14:37. В с. Хлопівка Хоростківської ТГ Чортківського району черговим відділенням 21-го державного пожежно-рятувального поста 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

14:42. В с. Вербів Нараївської ТГ Тернопільського району черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га.

14:57. В с. Свидова Товстенської ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою сел. Товсте ліквідована пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га.

15:09. В сел. Гусятин Чортківського району черговим караулом 10-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1,5 га. Під час гасіння пожежі врятовано гаражний кооператив (3 будівлі гаражів).

15:23. В с. Поручин Бережанської ТГТернопільського району черговим караулом 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

15:23. В с. Романівка Байковецької ТГ Тернопільського району місцевим населенням ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,03 га.

15:32. В с. Будилів Козівської ТГТернопільського району черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.

15:41. В с. Колиндяни Колиндянської ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою с. Пробіжна ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

15:50. В с. Старий Збараж Збаразької ТГ Тернопільського району черговим караулом 4-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га.

15:53. В с. Кальне Зборівської ТГ Тернопільського району черговим караулом 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 4,5 га.

15:58. В с. Біла Чортківської ТГ Чортківського району черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,05 га.

16:00. В м. БорщівЧортківського району черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,02 га.

16:05. В м. ЛанівціКременецького району черговим караулом 11-ї державної пожежно-рятувальної частини 5-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,05 га.

16:06. В с. Шляхтинці Байковецької ТГ Тернопільського району місцевим населенням ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,01 га.

16:14. В с. Гуштин Скала-Подільської ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою с. Бурдяківці ліквідовано пожежу сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,05 га.

16:23. В с. Головчинці Товстенської ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою сел. Товсте ліквідована пожежа сміття на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

16:41. В с. Лошнів Теребовлянської ТГ Тернопільського району черговим караулом 12-ї державної пожежно-рятувальної частини 3-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,5 га.

17:49. В с. Худиківці Мельнице-Подільської ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою сел. Мельниця-Поділька ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 2 га.

18:10. В с. Горішня Слобідка Монастириської ТГ Чортківського району черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га. Під час гасіння пожежі врятовано 1 будівлю.

19:30. В с. Дзвиняч Заліщицької ТГЧортківського району черговим караулом 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 3 га. Під час гасіння пожежі врятовано 4 будівлі та 10000 голів курей. Вогнем знищено дерев’яний піднавіс площею 120 м.кв.

19:37. В с. Вербів Підгаєцької ТГ Тернопільського району черговим караулом 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 1 га.

19:55. В с. Вістря Коропецької ТГ Чортківського району місцевою пожежною командою с. Коропець ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 5 га.

19:59. В м. БучачЧортківського району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі орієнтовно 0,13 га.

20:14. В м. Монастириська Чортківського району черговим караулом 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,0008 га.

20:28. В с. Соколів ЗолотопотіцькоїТГ Чортківського району черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону та місцевою пожежною командою с. Золотий Потік ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 5 га.

21:00. В с. Білобожниця Білобожницької ТГ Чортківського району черговим караулом 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 6-го державного пожежно-рятувального загону ліквідована пожежа сухої трави на відкритій території на площі 0,04 га.