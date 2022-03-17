Уряд відшкодує комунальні витрати бюджетам громад, які безкоштовно прийматимуть переселенців. Відповідну постанову Кабінет Міністрів України прийняв 11 березня.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов детально прокоментував рішення уряду щодо процедури отримання компенсації.

Хто має право отримати компенсацію?

Компенсацію комунальних витрат можуть отримати громади, які дали безкоштовний прихисток переселенцям у будівлях, приміщеннях комунальної форми власності (у школах, садочках та ін.).

Про які саме комунальні витрати йдеться?

Йдеться про всі витрати, пов’язані з теплопостачанням, водопостачанням, водовідведенням, газопостачанням, купівлею дров, палетів та вугілля.

Як отримати компенсацію?

Для отримання відшкодування громадам достатньо подати заяву до військової адміністрації та чеки або скани, які підтверджують оплату комунальних послуг. Важливо: це слід зробити не пізніше третього робочого дня після звітного місяця.

Військові адміністрації надсилатимуть Мінрегіону відповідні дані по громадам, а Мінрегіон буде готувати акт уряду про виділення коштів.

Коли програма стартуватиме?

Відшкодовуватися будуть витрати на комунальні послуги, що надані з 1 березня 2022 року. Тобто на початку квітня громади матимуть змогу подавати свої заявки на відшкодування.

«Дякую всім громадам, що гостинно приймають переселенців, які були вимушені покинути свої домівки через активні бойові дії! Ви піклуєтеся про переселенців, а ми спробуємо віддячити вам, відшкодувавши принаймні комунальні витрати», зазначив Олексій Чернишов.

Джерело: Тернопільська ОВА