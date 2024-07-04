04.07.2024 09:41

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

“Граєш і не думаєш про бої”: історія військовослужбовця, гітариста тернопільського рок-гурту

04.07.2024

Руслан Іннак

61

Новини, Головне, Суспільство, Теми

Поширити:

Зорян Безкоровайний — гітарист тернопільського рок-гурту “Nameless”. Вже понад рік чоловік служить у лавах Збройних сил України. Військовослужбовець розповів Суспільному, що під час своєї першої відпустки у Тернополі зіграв концерт для шанувальників.

“Було незвично в 51 рік вперше побувати в армії і відкрити для себе нові речі, які ніколи не міг уявити собі, не міг представити, що я в них буду брати участь. Тепер я частина великого організму, який захищає нашу Україну. Пишаюсь тим, що я музикант. Люди, які були нашими колегами, вони теж правильно поставились до війни і теж долучились до лав і захищають Україну”.

Джерело: Суспільне

Теги: ЗСУ, Зорян Безкоровайний, рок-музикант

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах