“Граєш і не думаєш про бої”: історія військовослужбовця, гітариста тернопільського рок-гурту

Зорян Безкоровайний — гітарист тернопільського рок-гурту “Nameless”. Вже понад рік чоловік служить у лавах Збройних сил України. Військовослужбовець розповів Суспільному, що під час своєї першої відпустки у Тернополі зіграв концерт для шанувальників.

“Було незвично в 51 рік вперше побувати в армії і відкрити для себе нові речі, які ніколи не міг уявити собі, не міг представити, що я в них буду брати участь. Тепер я частина великого організму, який захищає нашу Україну. Пишаюсь тим, що я музикант. Люди, які були нашими колегами, вони теж правильно поставились до війни і теж долучились до лав і захищають Україну”.