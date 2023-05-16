Грає на баяні після роботи: 68-річний тернополянин збирає кошти для ЗСУ

68-річний тернополянин Павло Коваль став вуличним музикантом, щоб допомогти ЗСУ. З початком повномасштабної війни Росії проти України вирішив допомогти армії тим, чим вміє – грою на баяні.

За словами чоловіка, за минулий рік зібрав і перерахував на ЗСУ близько 42 тисяч гривень.

“Сьогодні я почав грати десь о 9.15. Граю у різних місцях: біля “Шостого магазину”, біля одного з супермаркетів, щосереди – на зупинці громадського транспорту на вулиці Київській. Треба допомагати армії всякими способами, аби той лихий пішов до ями”.

Павло Коваль збирає гроші для ЗСУ. Суспільне Тернопіль

Павлу Ковалю 68 років. Більше року він грає на вулицях Тернополя, щоб зібрати гроші військовим. Розповідає, за тиждень назбирує біля 2 тисяч гривень і одразу перераховує гроші на армію.

“Чим можу, тим поможу. За минулий рік я здав біля 42 тисяч гривень, це за 26 тижнів. І того року так хочеться. Є люди, що не вірять мені. Думають, може я на горілку, може не даю на армію. Я ходив до міської ради, писав заяву і маю дозвіл, що можу грати. Я зберігаю за минулий рік всі квитанції, бо я здаю на армію кошти через банкомат. Там вказані моя адреса і телефон. Може хто не вірить, то може підійти, переконатися, подивитися, проконтролювати, я не проти”.

Павло Коваль збирає гроші для ЗСУ. Суспільне Тернопіль

Чоловік вже на пенсії, але підпрацьовує двірником. О 4-5 ранку він вже на роботі. Після зміни йде додому, бере свій баян і грає.

“Якщо я маю час, то граю щодня. У неділю – після обіду, бо у цей день йду ще до церкви”.

Павло каже, грає на баяні вже більше 50 років. Навчився це робити сам, у підлітковому віці.

Павло Коваль каже, буде грати на вулицях і збирати кошти для ЗСУ до перемоги. На запитання чи не втомився, відповідає:

“Коли я вдома сяду грати, то я себе почуваю втомленим, а на свіжому повітрі грав би навіть 6-7 годин і їсти не хотів би. Буду грати, доки буду жити”.