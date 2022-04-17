Увесь поєдинок проти мадридського Атлетіко Зінченко провів у запасі “містян”, проте, все одно зумів заробити визнання від партнерів. Усе через епізод, що трапився наприкінці поєдинку.

Філ Фоден опинився на траві після зіткнення, а гравець Атлетіко Стефан Савіч буквально накинувся на британця, вочевидь, звинувачуючи його у затягуванні часу.

Тут до справи і взявся Зінченко. Олександр заступився за партнера, відтягнув Савіча та закрив Фодена від інших “матрацників”, за що врешті і отримав своєрідний титул від партнерів, повідомляє City Xtra.