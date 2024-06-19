Грандіозне відкриття найбільшого магазину JYSK в західному регіоні

20 червня о 10:00 свою роботу розпочне новий магазин JYSK у Тернополі. Тільки до відкриття знижки до 70%, чудові подарунки та якісні скандинавські товари! Познайомтесь зі справжнім SCANDINAVIAN SLEEPING & LIVING та широким асортиментом товарів, таких як меблі для спальні, вітальні, їдальні, офісу, саду та декорування вашої оселі.

Ми відзначаємо відкриття найбільшого магазину в західному регіоні цілий тиждень з 20.06 до 26.06.2024, і запрошуємо вас за адресою: вул. Текстильна, 28ч, ТРЦ Подоляни

Пропозиції з нагоди відкриття

20-21 червня упродовж перших 2 днів щодня перші 50 покупців, які зроблять покупку на суму 2000 грн отримають подарункову картку JYSK на 500 грн;

23 червня о 17:00 у новому магазині відбудеться розіграш зручного двоспального матраца GOLD F30 160х200 см;

Виграшний номер анкет буде визначено у випадковий спосіб. Важливо! Для отримання подарунка необхідна присутність учасника на розіграші, а також пред’явлення чека на суму щонайменше 1000 грн та документа, що засвідчує особу. Під отриманням призу мається на увазі придбання матраца GOLD F30 160х200 см (арт. 3262378) за 1 грн (звичайна ціна: 160х200 см – 21999 грн).

20-26 червня купуйте на касі нового магазину благодійні наліпки, виручені кошти передаємо в Тернопільський центр реабілітації та розвитку дитини разом ізБФ “Твоя опора”.

Детальніше про умови благодійної активності за посиланням.