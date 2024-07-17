Графік вимкнення світла на Тернопільщині у четвер, 18 липня

У четвер, 18 липня, на Тернопільщині прогнозують застосування погодинних вимкнень світла з 00:00 до 24:00.

Про це повідомляють на сторінці АТ “Тернопільобленерго” в соцмережі.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області планують у такі години:

00:00-02:00 6 черга

00:00-04:00 5 черга

02:00-06:00 4 черга

04:00-08:00 3 черга

05:00-09:00 2 черга

06:00-10:00 1 черга

08:00-11:00 6 черга

09:00-13:00 5 черга

10:00-14:00 4 черга

11:00-15:00 3 черга

13:00-17:00 2 черга

14:00-18:00 1 черга

15:00-19:00 6 черга

16:00-20:00 5 черга

17:00-21:00 4 черга

18:00-22:00 3 черга

19:00-23:00 2 черга

20:00-24:00 1 черга

21:00-24:00 6 черга

23:00-24:00 5 черга

Перевірити, до якої черги (групи) належить ваша адреса, можна на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”.