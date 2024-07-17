Графік вимкнення світла на Тернопільщині у четвер, 18 липня

У четвер, 18 липня, на Тернопільщині прогнозують застосування погодинних вимкнень світла з 00:00 до 24:00.
Про це повідомляють на сторінці АТ “Тернопільобленерго” в соцмережі.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області планують у такі години:
00:00-02:00 6 черга
00:00-04:00 5 черга
02:00-06:00 4 черга
04:00-08:00 3 черга
05:00-09:00 2 черга
06:00-10:00 1 черга
08:00-11:00 6 черга
09:00-13:00 5 черга
10:00-14:00 4 черга
11:00-15:00 3 черга
13:00-17:00 2 черга
14:00-18:00 1 черга
15:00-19:00 6 черга
16:00-20:00 5 черга
17:00-21:00 4 черга
18:00-22:00 3 черга
19:00-23:00 2 черга
20:00-24:00 1 черга
21:00-24:00 6 черга
23:00-24:00 5 черга
Перевірити, до якої черги (групи) належить ваша адреса, можна на офіційному сайті АТ “Тернопільобленерго”.