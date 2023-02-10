Графік відключення електроенергії на Тернопільщині 13-19 лютого

ВАТ “Тернопільобленерго” опублікували графік відключення електроенергії з 13 по 19 лютого.

Даний графік розроблено ВАТ «Тернопільобленерго» з метою стабілізації забезпечення електропостачання споживачів Тернопільської області та застосовується для дотримання доведених НЕК “”Укренерго”” лімітів споживання електричної енергії для Тернопільської області з метою збалансування енергосистеми України.

У разі гострої необхідноті, ВАТ «Тернопільобленерго» буде застосовувати вимкнення електропостачання споживачів Тернопільської області і в поза зазначені години вказані у цьому графіку. Також, у разі відсутності потреби, у зазначені години вимкнення електропостачання споживачів не будуть застосовуватися.