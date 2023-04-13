Графік Богослужінь на свята і освячення пасок у тернопільських храмах

13 квітня, четвер
07.00 — Утреня (трансляція YouTube, по радіо, радіо «Українська хвиля» 101,1 ФМ)
10.00 — Вечірня з Літургією Святого Василія Великого. Чин умивання ніг
17.00 — Завершення сповіді
18.00 — Страсна Утреня
14 квітня, п’ятниця
07.00 — Царські Часи (трансляція YouTube, по радіо, радіо «Українська хвиля» 101,1 ФМ)
11.00 — Вечірня з виставленням Плащаниці
18.00 — Єрусалимська Утреня
15 квітня, субота
07.00 — Вечірня з Літургією Святого Василія Великого (трансляція YouTube, по радіо, радіо «Українська хвиля» 101,1 ФМ)
12.00—20.00 Освячення пасок
20.00 — Надгробне
16 квітня, Воскресіння Господнє
06.00 — Воскресна Утреня
07.00 — Архиєрейська свята Літургія
09.00 — Свята Літургія за парафію
11.00 — Свята Літургія
13.00 — Свята Літургія
14.00 — Воскресна Вечірня
13 квітня, Великий Четвер. Спомин Таємної вечері.
08.00 — Сповідь
08.30 — Божественна Літургія Свт. Василія Великого
17.00 — Утреня з читанням 12-х Євангелій святих страстей Господа нашого Ісуса Христа
14 квітня, Велика п’ятниця. Спомин святих спасительних страстей Ісуса Христа.
09.00 — Великі часи.
13.00 — Вечірня з чином винесення святої Плащаниці.
15 квітня, Велика субота
08.00 — Вечірня та Божественна Літургія Свт. Василія Великого
14.00—20.00 Освячення пасок
16 квітня, неділя, Світле Христове Воскресіння. Великдень
23.30 — Полуношниця
00.00 — Пасхальна Утреня
01.00 — Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого,
Освячення пасок
18.00 — Велика вечірня
13 квітня, четвер
07.00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого
17.30 — Вервиця за припинення війни
18.00 — Страсна Утреня
14 квітня, п’ятниця
07.00 — Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці
18.00 — Єрусалимська Утреня
15 квітня, субота
07.00 — Вечірня з літургією Василія Великого
13.00 — 19.30 — Посвячення пасок
21.00 — Надгробне. свята Літургія
16 квітня, неділя
07.00 — Утреня
08.00, 10.00, 12.00 — Свята Літургія
14.00 — Пасхальний Паратас на Микулинецькому кладовищі і Довжанці
17 квітня, понеділок
07.00 — Утреня
08.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Свята Ліітургія
17.30 — Вервиця
14.00 — Пасхальний Парастас на кладовищі у с. Підгороднє
18 квітня, вівторок
07.00 — Утреня
08.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Свята Літургія
17.30 — Вервиця
13 квітня, четвер
09.00 — Літургія Василія Великого
12.00 — Соборування
17.00 — Утреня з читанням 12 страсних Євангелій
14 квітня, п’ятниця
09.00 — Царські Часи. вечірня з виносом Плащаниці
15 квітня, субота
09.00 — Літургія Василія Великого
з 12.00 — Освячення пасок
16 квітня, неділя. Світле Христове Воскресіння
06.00 — Пасхальна Утреня, Літургія Іоана Золотоустого, освячення Пасок.
17.00 — Вечірня.
17 квітня, понеділок
08.00, 10.00 — Літургія Іоана Золотоустого
17.00 — Вечірня
18 квітня, вівторок
09.00 — Літургія Іоана Золотоустого, Панахида
17.00 — Вечірня
14 квітня, п’ятниця
09.00 — Царські Часи
11.00 — виніс Плащаниці
15 квітня, субота
Поклоніння до плащаниці
з 11.00 — Освячення кошиків
16 квітня, неділя
06.00, 09.00 — Великодня служба
13 квітня, Великий четвер
06.45 — Сповідь. вервиця
07.00 — Вечірня з Літургією св. Василія, завершальна Реколекційна наука
18.00 — Страсна Утреня
14 квітня, Велика п’ятниця
08.00 — Великі (Царські) часи
09.00 — Вечірня з виставленням Плащаниці
18.00 — Єрусалимська Утреня
15 квітня, Велика субота
08.00 — Вечірня з Літургією Вс. Василія
09.30—19.00 Благословення пасок
20.30 — Надгробне
21.00 — Пасхальна Утреня
22.00 — Урочиста Божественна літургія за парафіян — Благословення пасок
16 квітня, Воскресіння Господнє
Відправа на Микулинецькому цвинтарі
06.30, 08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 — Божественна Літургія на всяке прошення
14.00 — Божественна Літургія на всяке прошення для молоді
Благословення пасок для дітей
15.30 — Свята Тайна Хрещення
17 квітня, Світлий понеділок
Відправа на цвинтарі в Довжанці
06.30, 08.00, 18.00, 20.00 — Божественна Літургія на всяке прошення
10.00 — Божественна Літургія за померлих
12.00 — Божественна літургія на всяке прошення для дітей
14.00 — Божественна Літургія на всяке прошення для молоді
13 квітня, четвер
09.00 — Вечірня з Літургією
18.00 — Страсна Утреня
14 квітня, п’ятниця
10.00 — Вечірня з виставленням Плащаниці
18.00 — Єрусалимська Утреня
15 квітня, субота
9.00 — Вечірня з Літургією
14.00—18.00 — Освячення пасок
21.00 Надгробне. Воскресна Утреня. Св. Літургія
16 квітня, неділя
08.00, 10.00 — Св. Літургія
17 квітня, понеділок
08.00, 10.00 — Св. Літургія
09.00 — Воскресний Парастас
18 квітня, вівторок
08.00, 10.00 — Літургія
13 квітня, четвер
08.00 – Вечірня з літургією Василія Великого за здоров’я
18.00 — Утреня Страстей (Страсні Євангелія)
14 квітня, п’ятниця
08.00 – Царські часи
Вечірня з виставленням Плащаниці
18.00 — Єрусалимська Утреня
15 квітня, субота
08.15 – Вечірня з Літургією Василія Великого;
15.00—21.00 — освячення Великодніх кошиків
16 квітня, неділя
06.00 — Пасхальна Утреня
7.00, 9.00, 11.00 — Свята Літургія
13 квітня, Великий четвер
08.00 — Літургія Василія Великого, заупокійна літія
17.00 — Утреня з читанням Страсних Євангелій. Паління свічок
14 квітня, Велика п’ятниця
08.00 — Царські часи
12.00 — Вечірня з виносом Плащаниці
17.00 — Єрусалимська Утреня, Хресний хід з Плащаницею
15 квітня, Велика субота
08.00 — Літургія
13.00 — Освята пасок
23.00 — Поховання Плащаниці, Велика рання і Великодня літургія. По завершенні хресний хід і освячення пасок
16 квітня, неділя
07.00, 09.00 — Літургія і хресний хід. Освячення пасок
13 квітня, четвер
07.00 — Сповідь
09.00 — Служба Божа
18.00 — Страсна Утреня (читання 12 Євангелій)
14 квітня, п’ятниця
07.00 — Сповідь
10.00 — Виставлення Плащаниці
15 квітня, субота
15.00— 21.00 Благословення пасок (щопівгодини)
16 квітня, неділя
07.00 — Надгробне
07.30 — Воскресне Утреня
08.30 — Воскресне Богослужіння, Служба Божа світлого Христового Воскресіння
17 і 18 квітня
09.00 — Служба Божа
13 квітня, Великий Четвер
08.00 — Божественна Літургія (за здоров’я)
17.00 — Страсна Утреня (12 Євангелій)
14 квітня, Велика П’ятниця
08.00 — Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці.
17.00 — Єрусалимська Утреня (відвідання Плащаниці протягом дня до 21.00)
15 квітня, Велика Субота
08.00 — Божественна Літургія (за померлих)
13.00—18.00 — Освячення пасок (щопівгодини)
21.00 — Надгробне. Пасхальна Утреня. Воскресна Божественна Літургія
16 квітня, Світле Христове Воскресіння
07.00, 09.00, 11.00 — Божественна літургія
13 квітня, Великий четвер
08.00 — Вечірня з Літургією
17.00 — Утреня Страстей
14 квітня, Велика п’ятниця
08.00 — Царські Часи, Вечірня з виставленням Плащаниці
17.00 — Єрусалимська Утреня
15 квітня, Велика субота
08.00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого
11.00—19.00 — Посвячення пасок