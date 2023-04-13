Графік Богослужінь на свята і освячення пасок у тернопільських храмах

Коли у тернопільських храмах освячуватимуть великодні кошики з пасками, будуть відправи на кладовищах та який розклад Богослужінь впродовж тижня — читайте у матеріалі.

Архикатедральний Собор Непорочного Зачаття Пресвятої (вул. Сагайдачного)

13 квітня, четвер

07.00 — Утреня (трансляція YouTube, по радіо, радіо «Українська хвиля» 101,1 ФМ)

10.00 — Вечірня з Літургією Святого Василія Великого. Чин умивання ніг

17.00 — Завершення сповіді

18.00 — Страсна Утреня

14 квітня, п’ятниця

07.00 — Царські Часи (трансляція YouTube, по радіо, радіо «Українська хвиля» 101,1 ФМ)

11.00 — Вечірня з виставленням Плащаниці

18.00 — Єрусалимська Утреня

15 квітня, субота

07.00 — Вечірня з Літургією Святого Василія Великого (трансляція YouTube, по радіо, радіо «Українська хвиля» 101,1 ФМ)

12.00—20.00 Освячення пасок

20.00 — Надгробне

16 квітня, Воскресіння Господнє

06.00 — Воскресна Утреня

07.00 — Архиєрейська свята Літургія

09.00 — Свята Літургія за парафію

11.00 — Свята Літургія

13.00 — Свята Літургія

14.00 — Воскресна Вечірня

Собор Рівноапостольних Костянтина і Єлени (вул. Тарнавського)

13 квітня, Великий Четвер. Спомин Таємної вечері.

08.00 — Сповідь

08.30 — Божественна Літургія Свт. Василія Великого

17.00 — Утреня з читанням 12-х Євангелій святих страстей Господа нашого Ісуса Христа

14 квітня, Велика п’ятниця. Спомин святих спасительних страстей Ісуса Христа.

09.00 — Великі часи.

13.00 — Вечірня з чином винесення святої Плащаниці.

15 квітня, Велика субота

08.00 — Вечірня та Божественна Літургія Свт. Василія Великого

14.00—20.00 Освячення пасок

16 квітня, неділя, Світле Христове Воскресіння. Великдень

23.30 — Полуношниця

00.00 — Пасхальна Утреня

01.00 — Божественна Літургія свт. Іоана Золотоустого,

Освячення пасок

18.00 — Велика вечірня

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Острозького)

13 квітня, четвер

07.00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого

17.30 — Вервиця за припинення війни

18.00 — Страсна Утреня

14 квітня, п’ятниця

07.00 — Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці

18.00 — Єрусалимська Утреня

15 квітня, субота

07.00 — Вечірня з літургією Василія Великого

13.00 — 19.30 — Посвячення пасок

21.00 — Надгробне. свята Літургія

16 квітня, неділя

07.00 — Утреня

08.00, 10.00, 12.00 — Свята Літургія

14.00 — Пасхальний Паратас на Микулинецькому кладовищі і Довжанці

17 квітня, понеділок

07.00 — Утреня

08.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Свята Ліітургія

17.30 — Вервиця

14.00 — Пасхальний Парастас на кладовищі у с. Підгороднє

18 квітня, вівторок

07.00 — Утреня

08.00, 10.00, 12.00, 18.00 — Свята Літургія

17.30 — Вервиця

Церква Різдва Христового (вул. Руська)

13 квітня, четвер

09.00 — Літургія Василія Великого

12.00 — Соборування

17.00 — Утреня з читанням 12 страсних Євангелій

14 квітня, п’ятниця

09.00 — Царські Часи. вечірня з виносом Плащаниці

15 квітня, субота

09.00 — Літургія Василія Великого

з 12.00 — Освячення пасок

16 квітня, неділя. Світле Христове Воскресіння

06.00 — Пасхальна Утреня, Літургія Іоана Золотоустого, освячення Пасок.

17.00 — Вечірня.

17 квітня, понеділок

08.00, 10.00 — Літургія Іоана Золотоустого

17.00 — Вечірня

18 квітня, вівторок

09.00 — Літургія Іоана Золотоустого, Панахида

17.00 — Вечірня

Церква Воздвиження Чесного Хреста (Надставна) , вул. Руська

14 квітня, п’ятниця

09.00 — Царські Часи

11.00 — виніс Плащаниці

15 квітня, субота

Поклоніння до плащаниці

з 11.00 — Освячення кошиків

16 квітня, неділя

06.00, 09.00 — Великодня служба

Храм Св. Ап. Петра (вул. Володимира Великого)

13 квітня, Великий четвер

06.45 — Сповідь. вервиця

07.00 — Вечірня з Літургією св. Василія, завершальна Реколекційна наука

18.00 — Страсна Утреня

14 квітня, Велика п’ятниця

08.00 — Великі (Царські) часи

09.00 — Вечірня з виставленням Плащаниці

18.00 — Єрусалимська Утреня

15 квітня, Велика субота

08.00 — Вечірня з Літургією Вс. Василія

09.30—19.00 Благословення пасок

20.30 — Надгробне

21.00 — Пасхальна Утреня

22.00 — Урочиста Божественна літургія за парафіян — Благословення пасок

16 квітня, Воскресіння Господнє

Відправа на Микулинецькому цвинтарі

06.30, 08.00, 10.00, 12.00, 18.00, 20.00 — Божественна Літургія на всяке прошення

14.00 — Божественна Літургія на всяке прошення для молоді

Благословення пасок для дітей

15.30 — Свята Тайна Хрещення

17 квітня, Світлий понеділок

Відправа на цвинтарі в Довжанці

06.30, 08.00, 18.00, 20.00 — Божественна Літургія на всяке прошення

10.00 — Божественна Літургія за померлих

12.00 — Божественна літургія на всяке прошення для дітей

14.00 — Божественна Літургія на всяке прошення для молоді

Храм Перенесення мощей святого Миколая (вул. Карпенка-Миру)

13 квітня, четвер

09.00 — Вечірня з Літургією

18.00 — Страсна Утреня

14 квітня, п’ятниця

10.00 — Вечірня з виставленням Плащаниці

18.00 — Єрусалимська Утреня

15 квітня, субота

9.00 — Вечірня з Літургією

14.00—18.00 — Освячення пасок

21.00 Надгробне. Воскресна Утреня. Св. Літургія

16 квітня, неділя

08.00, 10.00 — Св. Літургія

17 квітня, понеділок

08.00, 10.00 — Св. Літургія

09.00 — Воскресний Парастас

18 квітня, вівторок

08.00, 10.00 — Літургія

Церква Святого Духа (вул. Тарнавського)

13 квітня, четвер

08.00 – Вечірня з літургією Василія Великого за здоров’я

18.00 — Утреня Страстей (Страсні Євангелія)

14 квітня, п’ятниця

08.00 – Царські часи

Вечірня з виставленням Плащаниці

18.00 — Єрусалимська Утреня

15 квітня, субота

08.15 – Вечірня з Літургією Василія Великого;

15.00—21.00 — освячення Великодніх кошиків

16 квітня, неділя

06.00 — Пасхальна Утреня

7.00, 9.00, 11.00 — Свята Літургія

Свято Троїцький Духовний Центр (просп. Злуки)

13 квітня, Великий четвер

08.00 — Літургія Василія Великого, заупокійна літія

17.00 — Утреня з читанням Страсних Євангелій. Паління свічок

14 квітня, Велика п’ятниця

08.00 — Царські часи

12.00 — Вечірня з виносом Плащаниці

17.00 — Єрусалимська Утреня, Хресний хід з Плащаницею

15 квітня, Велика субота

08.00 — Літургія

13.00 — Освята пасок

23.00 — Поховання Плащаниці, Велика рання і Великодня літургія. По завершенні хресний хід і освячення пасок

16 квітня, неділя

07.00, 09.00 — Літургія і хресний хід. Освячення пасок

Храм всіх святих в землі Українській просіявших (вул. Винниченка)

13 квітня, четвер

07.00 — Сповідь

09.00 — Служба Божа

18.00 — Страсна Утреня (читання 12 Євангелій)

14 квітня, п’ятниця

07.00 — Сповідь

10.00 — Виставлення Плащаниці

15 квітня, субота

15.00— 21.00 Благословення пасок (щопівгодини)

16 квітня, неділя

07.00 — Надгробне

07.30 — Воскресне Утреня

08.30 — Воскресне Богослужіння, Служба Божа світлого Христового Воскресіння

17 і 18 квітня

09.00 — Служба Божа

Храм Святої Софії Премудрості Божої (вул. Кривоноса)

13 квітня, Великий Четвер

08.00 — Божественна Літургія (за здоров’я)

17.00 — Страсна Утреня (12 Євангелій)

14 квітня, Велика П’ятниця

08.00 — Великі Царські Часи. Вечірня з виставленням Плащаниці.

17.00 — Єрусалимська Утреня (відвідання Плащаниці протягом дня до 21.00)

15 квітня, Велика Субота

08.00 — Божественна Літургія (за померлих)

13.00—18.00 — Освячення пасок (щопівгодини)

21.00 — Надгробне. Пасхальна Утреня. Воскресна Божественна Літургія

16 квітня, Світле Христове Воскресіння

07.00, 09.00, 11.00 — Божественна літургія

Матері Божої Неустанної Помочі (бульвар Д. Галицького)

13 квітня, Великий четвер

08.00 — Вечірня з Літургією

17.00 — Утреня Страстей

14 квітня, Велика п’ятниця

08.00 — Царські Часи, Вечірня з виставленням Плащаниці

17.00 — Єрусалимська Утреня

15 квітня, Велика субота

08.00 — Вечірня з Літургією св. Василія Великого

11.00—19.00 — Посвячення пасок