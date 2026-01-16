Голові ВР подарували комуністично-бандерівську книгу

Як повідомляла газета «Свобода», у Тернополі побував Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він приїздив на презентацію історичної спадщини від діаспори Канади.

Усім присутнім на заході у Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини, який очолює Євген Філь, презентували 16 500 книг і бібліотечних матеріалів з приватних родинних бібліотек української діаспори в Канаді та колекції провідних діячів ОУН – Миколи Плав’юка та Зеновія Книша.

Загалом Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини отримав від Українського національного об’єднання Канади (філія Торонто) гуманітарний контейнер із 440 коробками загальною вагою 7 тонн.

Про цей цінний вантаж уже багато написано. Але я б хотіла подати ексклюзив з цього заходу. Йдеться про те, що Євген Філь вручив Руслану Стефанчуку неординарний подарунок – книгу «Матеріали ХХV з’їзду Комуністичної партії України».

«А це від мене вам персональний подарунок», – лаконічно сказав Євген Філь.

Голова Верховної Ради України з насторогою подивився на книгу.

Тоді Євген Філь запропонував переглянути сторінки видання. Виявилося, що обкладинка, перші три сторінки і зміст наприкінці книжки комуністичні. А от вся середина «начинена» бандерівськими матеріалами. Це яскравий приклад бандерівського ІПСО, видрукованого самвидавом за кордоном.

Руслан Стефанчук здивувався, а тоді… розсміявся.

До слова, у вихідних даних цього видання зазначено, що книга вийшла 100-тисячним тиражем у «Політвидаві» у Києві у 1976 році.

Також директор Музею національно-визвольної Тернопільщини передав Голові ВР два комплекти «Літопису УПА» та «Літопису Української повстанської армії» для бібліотеки Верховної Ради України, а це вісімдесят томів книг.

Галина ВАНДЗЕЛЯК