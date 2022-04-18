Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зустрівся із українськими захисниками, які боронять Донецьку область.

– Придбали та привезли у Донецьку область для наших українських розвідників автомобіль.

Відвідали артилеристів на бойових позиціях. Привезли їм військову амуніцію, засоби особистого захисту, генератор та інше найнеобхідніше, про що наші Захисники просили.

Українські військові на Сході мужньо б’ють орду та наближають нашу Перемогу!

Слава Українським військовим!

Слава Україні! –повідомив Михайло Головко.