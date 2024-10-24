Голова правління «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець передав генератор та зарядну станцію для тернопільських нацгвардійців

Голова правління ПрАТ «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець передав генератор та зарядну станцію для тернопільського підрозділу Національної гвардії України, які виконують завдання в зоні бойових дій.
Бережіть себе хлопці!
Нагадаємо, вже не вперше Віталій Бобрівець допомагає захисникам України. Нещодавно медикаменти для підрозділу медроти А4935 передані і доставлені у Миколаївську область, смт. Березнегувате. Серед ліків – насамперед антибіотики, протизапальні препарати, кровоспинні засоби, які вкрай необхідні нашим лікарням, а також широкий спектр лікарських препаратів.