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Голова правління «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець передав генератор та зарядну станцію для тернопільських нацгвардійців

24.10.2024

Галина Кіт

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Суспільство, Теми, Новини

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Голова правління ПрАТ «Тернопільміськгаз» Віталій Бобрівець передав генератор та зарядну станцію для тернопільського підрозділу Національної гвардії України, які виконують завдання в зоні бойових дій.

Бережіть себе хлопці!

Нагадаємо, вже не вперше Віталій Бобрівець допомагає захисникам України. Нещодавно медикаменти для підрозділу медроти А4935 передані і доставлені у Миколаївську область, смт. Березнегувате. Серед ліків – насамперед антибіотики, протизапальні препарати, кровоспинні засоби, які вкрай необхідні нашим лікарням, а також широкий спектр лікарських препаратів.

Теги: Тернопільміськгаз, генератор, Віталій Бобрівець

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