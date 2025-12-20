«Голова має думати»: інструктор ССО з позивним «Устім» про філософію бою, страх і справжню силу

Його позивний — «Устім» — має глибоке коріння. Він походить від діда-козака і для свого носія є не просто згадкою про минуле, а продовженням козацької справи — захищати свій народ. Саме тому, коли постало питання служби, найближчими по духу для нього стали Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.

Сьогодні «Устім» — інструктор навчального центру ССО, який готує майбутніх операторів елітних підрозділів. Його головне завдання — навчити не лише техніці, а насамперед мислити, діяти точно й не боятися викликів.

Інструктор переконаний: негативного досвіду не існує. Кожна історія, кожен бій і кожен боєць — різні. Хтось бачить війну під одним кутом, хтось — під іншим. Саме ця різниця і є цінністю, з якої формується справжній боєць ССО.

У Силах спеціальних операцій навчають не лише стріляти чи працювати зі спорядженням. Тут вчать приймати рішення — у шумі, хаосі, під постійною загрозою.

«Голова не для того, щоб носити шапку. Вона має думати. Якщо в бою людина зберігає тверезий глузд — значить, ми свою роботу виконали», — каже інструктор.

Про свою роль «Устім» говорить стримано. Зізнається: під час виконання завдань емоцій немає — це робота. Найцінніше приходить пізніше.

«Коли зустрічаєш бійців, яких тренував, і бачиш, що вони живі — оце і є найбільша нагорода».

На початку служби він, як і багато хто, вважав: чим більше стріляє автомат — тим страшніше ворогу. Сьогодні ця формула здається йому наївною.

Сучасний оператор ССО працює інакше: мінімум набоїв — максимум результату.

Це не просто техніка, а філософія професії.

Нічні стрільби лякають лише тим, що «нічого не видно», каже інструктор. Насправді всі рухи залишаються тими самими — потрібно лише переступити внутрішній бар’єр.

Допомагають тепловізори, прилади нічного бачення, засоби розвідки. Але найбільший виклик — психологічний, особливо для інструкторів, яким у темряві складніше контролювати курсантів.

Підготовка в ССО вибудувана поступово:

спочатку — маніпуляції зі зброєю без набоїв;

далі — з набоями, але повільно;

згодом — темп реальної бойової роботи.

Навіть у дні без стрільб боєць має щонайменше дві години «холостіння». Перед стрільбами — ще від 30 хвилин до години. Завдання інструкторів — не довести до ідеалу, а дати напрямок.

«Ми кладемо зернину. А вирощувати треба вже самому».

Окрему увагу в підготовці приділяють диханню. Від нього залежить усе: реакція, стабільність рухів, навіть мислення.

«Щоб голова почала думати, треба спершу заспокоїтись».

Страх інструктор вважає нормальним і навіть необхідним.

«Не боїться тільки дурень. Страх — це інстинкт самозбереження. Його не треба глушити. Його треба змусити працювати на себе».

Найкращий момент — коли боєць сам визнає свою слабкість. Це перший крок до сили.

Тим, хто вагається, «Устім» радить просто:

«Якщо не знаєш, що робити — зроби крок уперед. Якщо в тобі сидить козак, ти зрозумієш, що робити далі».

У ССО потрібні різні люди — сильні тілом і сильні духом. Завдання інструкторів — допомогти кожному прогресувати.

«Якщо людина сильна духом, але слабша фізично — ми зробимо її сильною. Якщо навпаки — зміцнимо дух. У цьому і є сенс нашої роботи».

