«Голова має думати»: інструктор ССО з позивним «Устім» про філософію бою, страх і справжню силу

Його позивний — «Устім» — має глибоке коріння. Він походить від діда-козака і для свого носія є не просто згадкою про минуле, а продовженням козацької справи — захищати свій народ. Саме тому, коли постало питання служби, найближчими по духу для нього стали Сили спеціальних операцій Збройних Сил України.
Сьогодні «Устім» — інструктор навчального центру ССО, який готує майбутніх операторів елітних підрозділів. Його головне завдання — навчити не лише техніці, а насамперед мислити, діяти точно й не боятися викликів.
Інструктор переконаний: негативного досвіду не існує. Кожна історія, кожен бій і кожен боєць — різні. Хтось бачить війну під одним кутом, хтось — під іншим. Саме ця різниця і є цінністю, з якої формується справжній боєць ССО.
У Силах спеціальних операцій навчають не лише стріляти чи працювати зі спорядженням. Тут вчать приймати рішення — у шумі, хаосі, під постійною загрозою.
«Голова не для того, щоб носити шапку. Вона має думати. Якщо в бою людина зберігає тверезий глузд — значить, ми свою роботу виконали», — каже інструктор.
Про свою роль «Устім» говорить стримано. Зізнається: під час виконання завдань емоцій немає — це робота. Найцінніше приходить пізніше.
«Коли зустрічаєш бійців, яких тренував, і бачиш, що вони живі — оце і є найбільша нагорода».
На початку служби він, як і багато хто, вважав: чим більше стріляє автомат — тим страшніше ворогу. Сьогодні ця формула здається йому наївною.
Сучасний оператор ССО працює інакше: мінімум набоїв — максимум результату.
Це не просто техніка, а філософія професії.
Нічні стрільби лякають лише тим, що «нічого не видно», каже інструктор. Насправді всі рухи залишаються тими самими — потрібно лише переступити внутрішній бар’єр.
Допомагають тепловізори, прилади нічного бачення, засоби розвідки. Але найбільший виклик — психологічний, особливо для інструкторів, яким у темряві складніше контролювати курсантів.
Підготовка в ССО вибудувана поступово:
Навіть у дні без стрільб боєць має щонайменше дві години «холостіння». Перед стрільбами — ще від 30 хвилин до години. Завдання інструкторів — не довести до ідеалу, а дати напрямок.
«Ми кладемо зернину. А вирощувати треба вже самому».
Окрему увагу в підготовці приділяють диханню. Від нього залежить усе: реакція, стабільність рухів, навіть мислення.
«Щоб голова почала думати, треба спершу заспокоїтись».
Страх інструктор вважає нормальним і навіть необхідним.
«Не боїться тільки дурень. Страх — це інстинкт самозбереження. Його не треба глушити. Його треба змусити працювати на себе».
Найкращий момент — коли боєць сам визнає свою слабкість. Це перший крок до сили.
Тим, хто вагається, «Устім» радить просто:
«Якщо не знаєш, що робити — зроби крок уперед. Якщо в тобі сидить козак, ти зрозумієш, що робити далі».
У ССО потрібні різні люди — сильні тілом і сильні духом. Завдання інструкторів — допомогти кожному прогресувати.
«Якщо людина сильна духом, але слабша фізично — ми зробимо її сильною. Якщо навпаки — зміцнимо дух. У цьому і є сенс нашої роботи».
Повне відео про вогневу підготовку в ССО — на YouTube-каналі «ССО Рекрутинг».
Хочеш стати частиною елітних підрозділів ЗСУ — звертайся до “ССО Рекрутинг”!
Телефон: 0 800 357 174
Адреси офісів ССО Рекрутинг:
Київ — Оболонська набережна, 7, корпус 1
Хмельницький — вул. Соборна, 16 (ЦНАП)
Кропивницький — вул. Віктора Чміленка, 53/35