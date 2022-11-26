Голодомор: запалімо свічку пам’яті на Театральному майдані та у своєму вікні

О 16:00 год традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму.

Запрошують тернополян долучитися до збереження пам’яті про Голодомор та запалити свічку у вікні своєї домівки, пише “20 хвилин”.

26 листопада на Театральному майдані Тернополя пройде Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті».

У День пам’яті жертв Голодомору 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років, що припадає на четверту суботу листопада, у Тернополі проведуть поминальні заходи, повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

Свічки – на майдані та у вікнах

Так, 26 листопада на Театральному майдані відбудеться Всеукраїнська акція «Запали свічку пам’яті». Початок о 16:00 год., — повідомили у міськраді. — Цього ж дня о 16:00 год традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання на знак пам’яті за тими, хто загинув голодною смертю, став жертвою репресій тоталітарного режиму.

Запрошуємо тернополян долучитися до збереження пам’яті про Голодомор та запалити свічку у вікні своєї домівки.

Щороку у четверту суботу листопада в Україні вшановують пам’ять мільйонів жертв голодоморів. У ХХ столітті українці пережили їх тричі.

Голодомор – це страшна трагедія в історії нашої держави. Він забрав мільйони людей. Щоб не повторювалися такі події, ми маємо знати та пам’ятати про них.

Наймасштабнішим був голодомор 1932-1933 рр.

Наймасштабнішим за кількістю людських жертв був голодомор 1932-1933 років. Саме його нині називають геноцидом українського народу. Його жертвами в Україні стали, за різними даними, від 3,9 до 7 мільйонів людей.

Нагадаємо, що акт геноциду українського народу здійснений радянським та партійним керівництвом через організацію штучного масового голоду, жертвами якого стали мільйони українців на території Української СРР та Кубані.

Як зазначає Український інститут національної пам’яті, очільники ВКП(б) та уряду СРСР запровадили «насильницьке вилучення продовольства, блокаду сіл та цілих районів, заборону виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресії щодо незгодних, тоталітарна система створила для українців життєві умови, розраховані на їхнє фізичне знищення».

Довідка

«Запали свічку» — загальнонаціонально-міжнародна акція, яка відбувається щорічно у День пам’яті жертв Голодомору, тобто у 4-ту суботу листопада.

Традиційно о 16.00 пам’ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу. У багатьох містах та населених пунктах на головних майданах у цей час теж запалюють свічки.

Оскільки українці в основній своїй масі є християнським народом традиційних (тобто католицької і православної) течій, то в українській християнській культурі прийнято у католицьких чи православних храмах запалювати свічки за упокій померлих. Акція «Запали свічку пам’яті» покликана відтворити ту ж саму дію. Під час Акції Свіча пам’яті запалюється у 16:00 у День Пам’яті Жертв Голодоморів, що вшановується у четверту (тобто переважно останню) суботу листопада. Символізм полягає у тому, що 16 година четвертої (переважно останньої) суботи листопада – це вечір останнього дня осені. Після йде тільки ніч і зима. Акція «Свічка Пам’яті» повинна нагадувати всім українцям, як важко було пережити жертвам Голодоморів голодні і холодні зимові ночі 1933 року, повідомляє Вікіпедія.