На Харківщині загинув Гнат Гаврилів із Тернопільщини

Тернопільщина знову у жалобі — на війні загинув український захисник Гнат Гаврилів, житель села Білівці Мельнице-Подільської громади.
Трагічна подія сталася 1 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання.
Як повідомляють у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП, сержант Гнат Гаврилів загинув внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу населеного пункту Нечволодівка Харківської області.
Воїн до останнього залишався вірним присязі та мужньо боронив Україну, її свободу і незалежність.
Він був одним із тих, хто став на захист держави у найскладніший час, віддавши за це найдорожче — власне життя.
У громаді висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого:
«Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту втрати… Світлий спомин про Гната Дмитровича назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав»
Світла пам’ять про воїна житиме вічно.
Вічна пам’ять і слава Герою України!