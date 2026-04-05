На Харківщині загинув Гнат Гаврилів із Тернопільщини

Тернопільщина знову у жалобі — на війні загинув український захисник Гнат Гаврилів, житель села Білівці Мельнице-Подільської громади.

Обставини загибелі Героя

Трагічна подія сталася 1 квітня 2026 року під час виконання бойового завдання.

Як повідомляють у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП, сержант Гнат Гаврилів загинув внаслідок атаки ворожого FPV-дрона поблизу населеного пункту Нечволодівка Харківської області.

Воїн до останнього залишався вірним присязі та мужньо боронив Україну, її свободу і незалежність.

Що відомо про захисника

Гнат Дмитрович Гаврилів 1971 року народження, родом із села Білівці.

Він був одним із тих, хто став на захист держави у найскладніший час, віддавши за це найдорожче — власне життя.

Слова скорботи

У громаді висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і побратимам загиблого:

«Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль та гіркоту втрати… Світлий спомин про Гната Дмитровича назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав»

Світла пам’ять про воїна житиме вічно.

Вічна пам’ять і слава Герою України!