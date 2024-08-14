Главі антимонопольного комітету Кириленку повідомили про підозру в незаконному збагаченні на 56 мільйонів

САП та НАБУ повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації чинному очільнику державного органу зі спеціальним статусом.

Правоохоронці не уточнюють імені підозрюваного, але за даними Центру протидії корупції, йдеться про очільника Антимонопольного комітету та ексголову Донецької ОВА Павла Кириленка. Його кваліфіковані за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудове розслідування встановило, що у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Серед набутого посадовцем майна:

7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

будинок на понад 220 кв. м та 2 земельні ділянки під Києвом;

2 гаражних бокси;

6 машино-місць;

3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

автомобіль “ВМW Х3”.

Загальна вартість активів склала 61,7 млн грн. Водночас законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких покупок.

“У подальшому з метою приховання факту незаконного збагачення посадовець не зазначив відомості про набуте майно в деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки”, – зазначили в САП.

Приводом для розслідування стало оприлюднення журналістського розслідування “Радіо Свобода”.

Відомо, що у березні НАБУ відкрило справу проти голови АМКУ Кириленка після розслідування про елітне майно його родини

Зоккрема, журналісти виявили, що родина Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень. Водночас, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Йдеться про великий маєток та дві земельні ділянки під Києвом, 200 квадратних метрів офісної нерухомості в столиці, два кросовери, три квартири з паркомісцями в елітних житлових комплексах Києва та чотири апартаменти з паркомісцями в Ужгороді, оформлені на батьків та бабусю дружини. При цьому, елітну нерухомість в Ужгороді купували вже під час повномасштабної війни.

Водночас ніхто з родичів Кириленка не має бізнесу, а офіційних доходів родини не вистачило б, щоб придбати все це коштовне майно, а сам посадовець не вказував в декларації нерухомість та авто, якими користується його родина.

Джерело: пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури