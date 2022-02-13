17 лютого о 13:00 відбудеться тиха акція “Ангели пам’яті”.

В пам’ять про трагічні події та Героїв Небесної Сотні запрошуємо всіх долучитися до тихої акції “Ангели пам’яті”.

Здається, що минуло вже так багато часу і далеко позаду залишився бентежний 2014 рік. Рік, який назавжди змінив нашу історію. Рік, який назавжди змінив нас.

У колі родини, друзів, однодумців, колег по роботі, разом з дітьми зробіть паперових ангелів, що символізують нашу шану Героям Небесної Сотні і прийдіть на тиху акцію.