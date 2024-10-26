Газети читають скрізь, але не в Україні

Газети залишаються важливою частиною медіапростору у світі, але в Україні ситуація інша. Українці поступово втрачають інтерес до друкованих видань. Їм довго нав’язували думку, що газети — це минуле, тиражі падають, багато видань зникли, а ті, що вижили, перейшли онлайн.

Журналістам і читачам постійно наголошують, що преса більше не потрібна, а цифрові технології й соціальні мережі зробили всіх рівними в інформаційному просторі.

Популярність газет справді падає. Конкурувати з телебаченням і цифровими медіа важко через швидкість новин і фінансову нерівність. Телебачення та інтернет надають інформацію безкоштовно, тоді як за газети потрібно платити.

Та попри це, газети ще купують і читають. Багато де ще зберігається традиція починати день із кавою і свіжою газетою. Це свідчить загалом про стійкість, незважаючи на проблеми з конкуренцією і зменшенням кількості читачів.

У демократичному суспільстві газети все ще є важливим інструментом впливу на владу та формування громадянської свідомості. Вони висвітлюють проблеми місцевого рівня, які не завжди підхоплюють інші медіа.

Проте в Україні трикутник “преса-влада-суспільство” був зруйнований. Незалежну пресу придушують і багато видань закрилися. Чи виграло суспільство? Малоймовірно.

Ми все більше занурюємося у віртуальний світ і втрачаємо зв’язок із реальністю…

Тарас Савчук

головний редактор

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