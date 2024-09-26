Гарячка Західного Нілу та інша «екзотика»: які хвороби підстерігають українців?

Її виявили ще у 30-тих роках минулого століття в Африці, тепер вона шириться світом, а цьогоріч розгулялась в Україні – усе це про гарячку Західного Нілу. Ця болячка передається через укуси комарів.

Скільки наших громадян уже підхопили недугу? Та які ще екзотичні хвороби можуть підстерігати українців — з’ясовував Центр громадського моніторингу та контролю.

Кількість зростає

Від початку року в Україні зареєстрували 69 випадків гарячки Західного Нілу, з них 41 у серпні. Про це на початку вересня повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін у ефірі телемарафону. Найбільше хворих — у Полтавській, Черкаській, Київській областях та у столиці. Кількість хворих значно зросла, порівняно з минулими роками: за весь 2023-й рік в Україні виявили 14 випадків цієї недуги, у 2022 — 11, у 2021 всього 6.

Наприкінці серпня цього року в Департаменті охорони здоров’я КМДА заявили, що трьох пацієнтів лікарям не вдалося врятувати через важке ускладнення гарячки – менінгоенцефаліт.

Обережно, перелітні птахи!

Найчастіше гарячка Західного Нілу вражає влітку та восени. Якщо узагальнити механізм передачі, то комарі кусають інфікованих перелітних птахів (резервуар вірусу), а потім можуть передати вірус людині. Інколи резервуаром вірусу можуть бути також гризуни чи кажани. У Центрі громадського здоров’я України зазначають, що від людини до людини недуга не передається.

У більшості інфікованих захворювання протікає безсимптомно, але у 20% можуть з’явитися грипоподібні симптоми. Основна кількість виявлених випадків захворювання проявляються у вигляді менінгіту та енцефаліту. Летальність недуги складає 2–14%. Вакцини не існує. Експерти рекомендують убезпечувати себе від укусів комарів: носити захисний одяг, ставити сітки на вікнах, використовувати засоби, які відлякують комах.

Зміна клімату також може впливати на поширення гарячки. «Зараз через потепління бачимо, що змінюється циркуляція комарів, які переносять це інфекційне захворювання. І ця циркуляція відбувається більш активно… Тобто такі захворювання, як-от лихоманка Західного Нілу, гарячка Денге, ті захворювання, які зустрічалися раніше на території Криму і дуже рідко на території Одеської або Херсонської областей, можуть переходити тепер і на центральну частину України», — зазначив Ігор Кузін в інтервʼю для «УП. Життя».

Загалом, експерти сходяться на думці, що епідемії болячки не буде, адже з похолоданнями активність комарів піде на спад.

«Завезена» екзотика

Ще до повномасштабної війни експерти називали найпоширенішими «завезеними» хворобами в Україні — малярію, лейшманіоз, гарячки (Чікунгунья, Денге, Західного Нілу), холеру. Торік у нас зареєстрували 10 випадків малярії, з них один був летальним. На Кіровоградщині помер іноземець, який відвідував Республіку Уганда (країна на сході Африки).

Гарячка Денге і … російська пропаганда

Наприкінці липня Міністерство охорони здоров’я зазначило, що у мережі поширюють неправду про розповсюдження гарячки Денге (гострої інфекційної недуги) в Україні. І жодної епідемії цієї хвороби в Україні зараз немає. «Фактчекери VoxCheck спростували фейк, який поширює російська пропаганда у телеграм-каналах. Як виявилось, вони перекрутили слова української лікарки-інфекціоністки, яка в особистому блозі розказала про симптоми гарячки Денге», — заявили у МОЗ.

Там додали, що міністерство не повідомляло про загрозу поширення гарячки Денге в Україні. У нас можуть фіксувати поодинокі «завезені» випадки – це не є свідченням масового поширення вірусу чи епідеміологічної загрози.