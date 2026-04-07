Футзалісти з Тернопільщини вибули із Всеукраїнських змагань

3-4 квітня у Львові відбувся розіграш першого групового етапу Всеукраїнського фіналу АФЛУ сезону 2026 р., у якому взяли участь два представники Тернопільської області – чемпіон Вищої Тернопільської футзальної ліги «Гермес-7-ФАТ» з Тернополя та віце-чемпіон – МФК «Тернопіль». Обидва клуби з Тернопільщини зазнали поразок і не пройшли до другого групового етапу.

3 квітня.

1 тур. МФК «Тернопіль» – «Локомотив-Себек» (Харків) – 0:1; «Техноголд-Золотий колос» (Одеса) – «Гермес-7-ФАТ» – 4:2.

2 тур. «Партизан» (Дніпро) – «Гермес-7-ФАТ» – 3:2.

4 квітня.

3 тур. МФК «Тернопіль» – «Нафтохімік КЗТВ» (Кременчук) – 0:2; «Гермес-7-ФАТ» – «Сапфір» (Вінниця) – 0:1.