Відомий експерт Іван Гецко прокоментував поразку збірної України

В середу ввечері збірна України поступилась у відкладеному матчі 1 туру Ліги Націй у Глазго з рахунком 0:3 шотландцям і пропустили суперників на перше місце у групі. У складі не вистачало низки основних гравців, але футбольні фахівці визначають низький рівень гри українців.

Кореспондент Новини.LIVE Дмитро Богомолов поспілкувався про підсумки матчу з автором першого голу в історії збірної, екснападником “Чорноморця” та “Кривбаса” Іваном Гецко.

Хто винен у розгромі?

“Помилки тренера, заміни були не обдумані та не виправдані. Треба було випускати інших футболістів. Ми всі бачили, що відбувалось з Малиновським, за 15 хвилин він зробив 10 передач чужим гравцям. На такому рівні це дуже негативно позначається на результаті. Там, де втрачали м’яч, одразу контратаки, й отримуємо пропущені голи. Я не знаю куди дивились наші тренери, але з такою грою як у Малиновського, як можна так халатно ставитися до гри”, — вважає Іван Гецко.

Також Гецко зауважує, що тренерський штаб допустив ряд помилок з замінами. Ті гравці, що з’явилися на полі Циганков, Яремчук, Ігнатенко, Сидорчук та Зубков залишили погане враження по своїй грі.

“Заміни не внесли відповідні корективи. Вийшли свіжі хлопці й замість допомоги, посипалися, розвалилися. Виходить, зробили три заміни та залишились без ключових гравців. Степаненко не можна було замінювати в жодному разі, він один з єдиних, хто демонстрував рівень збірної України”, — наполягає експерт.

Що чекає на збірну України у Лізі Націй?

Попереду збірну України очікує гра з Вірменією у суботу на виїзді та проти Шотландії вдома 27 вересня. Шанси повернутися на перше місце та вийти в групу A, ще є. Але для цього потрібно двічі перемагати.

“Треба спуститися на землю. Вийти на поле та пахати, як це роблять інші команди. Вони вийшли нібито вони чемпіони світу вийшли проти шотландців. Це нікуди не годиться. Це повне порушення дисципліни. Стільки браку в нашій збірній я не бачив за три роки. Мене вразило відношення, ми нічого не створили, не було моментів”, — підсумував Іван Гецко.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Олександр Петраков розповів, чому його команда поступилася у Глазго з розгромним рахунком. На думку спеціаліста, гравці не витримали запропонований суперником темп. До того ж далася взнаки велика кількість травмованих футболістів у складі збірної України.