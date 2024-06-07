Футбол: звідусіль – потроху

Головний тренер київського “Динамо” Олександр Шовковський у соцмережах підбив підсумки сезону: “Перше, що хочу сказати – до початку війни ніколи не міг подумати, що одного разу ми станемо учасниками матчу, який триватиме 4 години. В жахливому сні не могло наснитися, що відновлювати сили на другий тайм гравці будуть не в роздягальні, а в бункері стадіону, ховаючись від ракетних атак. Це наша сучасна реальність. Але ми досі живі та займаємося улюбленою справою. І я не втомлюся повторювати: те, що ми граємо у футбол – заслуга виключно наших Героїв, які ціною власних життів захищають нас від ворога. Низький їм за це уклін! Те, що в епоху повномасштабної війни в Україні розвивається футбол, говорить лише про непоборність та непереможність нашої нації. Ми чекаємо та віримо у головну нашу перемогу – не на футбольному полі, а на полі бою”.

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У Європі, в яку ми всі дуже прагнемо потрапити, таке начебто не прийнято, а от у Європі українського, а конкретніше – львівського “розливу” – будь ласка: команду “Шахтар” виселили з готелю Emily Resort у Винниках. Про це повідомив журналіст Віктор Вацко. “Шахтар” було виселено з Emily Resort. Мовляв, тому що у когось є комфортна впевненість, що проти “Полісся” “Шахтар”, так скажу, не дуже викладався на полі”, –повідомив Вацко. За отим таємничим “когось” бовваніє постать відомого своїм, м’яко кажучи, нестримним норовом президента ФК”Рух” Григорія Козловського. За збігом – власника отого самого Emily Resort. “Полісся”, перемігши в останньому матчі кадрово ослаблений “Шахтар” (2:0), посіло підсумкове п’яте місце у таблиці чемпіонату України та зіграє у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій 2024/25. А ось “Рух”, який також претендував на єврокубки, в паралельному поєдинку програв “Динамо” (1:2) і залишився без євроарени.

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Колишній нападник “Динамо” і збірної України Віктор Леоненко поділився думкою про майбутнє форварда іспанської “Жирони” Артема Довбика: “Так, він багато забив за “Жирону”, але врахуйте, що грає там лише перший рік. Артему треба побоюватися найстрашнішого: гольової “посухи” в наступному сезоні. Він повинен тепер забивати не менше, ніж у першому сезоні за “Жирону” – десять голів уже не “прокотить”. В одному сезоні може вистрілити хто завгодно. Ще подивимося, де “Жирона” буде наступного року”. Де буде скромна “Жирона” – наразі ніхто не знає, а от Довбика в ній, швидше за все, не буде, адже на кращого голеадора Ла Ліги нині є чимало претендентів зі значно товстішими, ніж у “Жирони”, гаманцями.

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Ветеран “Динамо” Андрій Ярмоленко розповів, чи планує він після Євро-2024 завершити футбольну кар’єру. “Поки таких планів у мене немає. Коли я відчую, що немає бажання та здоров’я грати, тоді й закінчу. Поки що про це не думаю. Зараз я отримую задоволення від кожного матчу та кожного тренування. Щодня прокидаюсь і чекаю тренування, як це було у 20 років”, – розповів футболіст. У цьому сезоні Ярмоленко провів за “Динамо” у всіх турнірах 18 матчів, забив 8 голів та віддав 4 результативні передачі.

Ігор ДУДА